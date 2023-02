„Wer schon immer einmal in einem Chor mitsingen wollte, wer vielleicht früher mal in einem Chor aktiv war oder wer einfach Lust hat, das Magnificat von Jon Rutter mitzusingen, der darf sich nun angesprochen fühlen“, lädt Silke Kraßnitzer vom Chor Cantiamo in Ketsch ein.

Derzeit beginnen die Proben für das Jubiläumskonzert und nun wäre ein guter Zeitpunkt, vielleicht erste

...