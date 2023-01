Christbäume werden in Ketsch abgeholt

Ketsch. Zur Christbaumaktion des Deutschen Roten Kreuzes Ketsch ist am Samstag, 7. Januar, eingeladen – dann führt der Ortsverein wieder die Sammelaktion der Weihnachtsbäume im gesamten Gemeindegebiet durch. Die Bäume, versehen mit Namen und Anschrift, sollen bis 8.30 Uhr gut sichtbar auf den Gehweg vor das Grundstück gestellt werden, heißt es in einer Mitteilung. Es darf kein Baumschmuck mehr vorhanden sein.

Das DRK wird kein Geld direkt einsammeln, sondern die Sammelteams werden erneut, wie schon bei der letzten Aktion, Handzettel mit der Bankverbindung (Sparkasse Heidelberg, IBAN DE38 6725 0020 0024 3002 50, Kennwort Christbaumaktion) in den Briefkasten werfen und bittet um Überweisung des jeweils zugedachten Betrages. Dem DRK ist bewusst, dass dies einen Mehraufwand für die Bürger bedeutet, bittet dennoch darum, das DRK auf diesem Wege zu unterstützen. Die Spenden werden wie jedes Jahr in die Ausbildung und Ausrüstung einfließen. Das DRK Ketsch ist am Sammeltag von 9 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 06202/ 6 80 90 erreichbar.