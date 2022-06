Pfingsten – Hochfest zur Geburtsstunde der christlichen Kirche. Die Bibel berichtet über dieses Ereignis in der Apostelgeschichte, dass an jenem Tag der Geist Gottes auf die ersten 120 Jesusnachfolger ausgegossen wurde. Laut hörbar begannen diese in anderen Weltsprachen zu reden, was natürlich Aufruhr erzeugte. Vor der versammelten Menge hielt Petrus dann die erste Evangeliumsbotschaft und

...