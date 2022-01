Coach Christian Beck aus Ketsch erklärt den Fettstoffwechsel

Ketsch. Zu Jahresbeginn wünschen sich 42 Prozent der Menschen in Deutschland ihr Körpergewicht zu reduzieren und der Wunsch steht damit an der dritten Stelle der häufigsten Vorsätze. Oft werden die Wünsche nach kurzer Zeit wieder aufgegeben.

Wir beginnen indes die zweite Woche des Sechs-Wochen-Programms mit dem Ketscher Fitness- und Personal Coach Christian Beck (www.runforyourlife.eu) und diese Woche ist der Fettstoffwechsel im Fokus. Es geht um Tipps für eine langfristige Abnahme und wie diese mit Spaß und Motivation aktiv durchgeführt werden können.

Viele wichtige Funktionen

2 Bilder Aus den Armen wird Schwung geholt und explosionsartig vom Boden abgedrückt – Christian Beck macht einen Strecksprung. © Beck

Zunächst soll auf den Begriff Fettstoffwechsel näher eingegangen werden: Das Wort Fett/Fette hat in unserer Gesellschaft einen sehr schlechten Ruf, weil wir damit viel Negatives in Verbindung bringen. Dabei wird ihnen oft nachgesagt, dass sie dick und sogar krank machen. Doch wir benötigen Fette zum Überleben, denn sie erfüllen wichtige Funktionen im menschlichen Körper: Energieversorgung, Baustoff der Zellwände (Membranen), Schutz vor äußeren Einflüssen (Wärmeschutz), Stabilisierung des Blutzuckerspiegels, Sättigungsfunktion.

Fakt ist, dass wir oft zu viele Fette zu uns nehmen und dabei auch eher die schlechten Fette, wie gesättigte Fette, die vor allem in tierischen Produkten wie Butter, Sahne, Wurst, Käse und Fleisch vorkommen. Die schlechtesten Fette sind die Transfette, die wir in Fertigprodukten, Süßigkeiten, Chips und frittierten Essen finden.

Wir sollten darauf achten, dass wir mehr ungesättigte Fette aufnehmen, die zum Beispiel in Nüssen, Pflanzenölen und Fisch enthalten sind. Doch wie bekommen wir unseren Fettstoffwechsel noch besser in den Schwung?

Wenn wir abnehmen wollen, ist ein guter Fettstoffwechsel wichtig, um möglichst wenig Heißhunger während einer Umstellung der Ernährung zu bekommen und von den körpereigenen Reserven zehren zu können. Dabei ist vor allem der Gesamtkalorienbedarf und das produzierte Defizit entscheidend – wir können noch so viel im „Fettverbrennungsbereich“ trainieren, wenn wir zu viel essen, nehmen wir trotzdem nicht ab.

Richtige Mischung macht’s

Grundsätzlich gilt, wenn der Körper beispielsweise durch Sport mehr Kalorien verbrennt, als er zu sich nimmt, nimmt er automatisch ab. Die Höhe des Defizits ist dafür verantwortlich, wie viel Fett der Körper abbaut.

Seit Jahren predigen viele Experten die Gewichtsreduktion durch langsames Laufen – so viele, dass sich ihre Thesen als Volksglaube etabliert haben. Aber der Glaube vom optimalen Abnehmen bei ganz langsamem Tempo ist wissenschaftlich nicht haltbar. Im Gegenteil: Die richtige Mischung aus Ausdauer-, Kraft-, Beweglichkeits- und Koordinationstraining lässt im Zusammenspiel mit der optimalen Ernährung die Fettpolster am schnellsten schmelzen.

Aus diesem Grund ist ein Wechsel in der Woche von langsamen Ausdauereinheiten und einem intensiveren Training die richtige Wahl. Eure und Ihre Aufgabe diese Woche, liebe Leser, sind zwei längere Ausdauereinheiten von 30 bis 60 Minuten, die ihr mit Laufen, Radfahren, Schwimmen oder auch Walken erzielen könnt und dazu noch eine HIIT-Einheit, auf die wir noch im Detail eingehen.

Ein Tipp wäre eine Sporteinheit morgens vor dem Frühstück. Ohne vorherige Kohlenhydratzufuhr schaltet der Körper beim Training schneller in den Fettstoffwechsel.

Fitnesseinheit der Woche

Das HIIT – High Intensity Interval Training – für eine bessere Fettverbrennung ist seit Jahren an der Spitze der Fitnesstrends.

HIIT für Einsteiger bedeutet 30 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Erholung. HIIT für trainierte Sportler macht 45 Sekunden Belastung und 20 Sekunden Erholung aus.

Hierbei werden die Übungen nach der Reihenfolge durchgeführt und darauf geachtet, dass die Belastungs- und Erholungsphase eingehalten werden. Drei Runden der Abfolge sollten absolviert werden und nach jeder Runde eine längere Pause von zwei bis drei Minuten eingehalten werden, bevor die nächste Runde beginnt.

Die Übungsabfolge beseht aus Liegestütz-Strecksprung (Burpees), Hampelmännern (Jumping Jacks), Strecksprüngen (Squat Jumps), Bergsteigern (Mountain Climber), Ausfallschritten (Lunges), Holzfällern und Sprinten auf der Stelle – viel Spaß mit den sieben Übungen des HIIT-Workouts.

Insgesamt werden für das Workout etwa 30 Minuten Zeit benötigt. Man braucht kein zusätzliches Equipment. Am besten macht man vorab ein kurzes Warm-up. Dafür joggt man fünf bis zehn Minuten auf der Stelle, macht Hampelmänner oder springt Seil, damit der Kreislauf so richtig in Schwung kommt und sich die Muskeln schon etwas aufwärmen können.

1. Übung Liegestütz-Strecksprung (Burpees):

Kommt in die Liegestützposition, den Körper auf einer Linie halten. Die Arme beugen, bis die Brust knapp über dem Boden ist. Zügig wieder hochdrücken, dann die Füße vom Boden lösen und die Knie unter die Brust ziehen. Den Schwung nutzen, die Hände vom Boden lösen und das Körpergewicht nach hinten verlagern, sodass wir in einer Hocke landen. Die Beine kräftig durchdrücken und einen Strecksprung machen. Die Arme dabei nach oben schwingen. Landen und auf gleichem Weg zurück in die Ausgangsposition, von dort ohne Pause weiter fortfahren.

Variante: Die Liegestütze können auch auf den Knien durchgeführt werden.

2. Übung Hampelmann (Jumping Jacks):

Stellt euch aufrecht hin, die Körpermitte ist fest angespannt. Die Füße direkt nebeneinander stellen. Die Arme sind seitlich am Körper angelegt und die Handflächen zeigen nach vorne. Für den Beginn der Bewegung leicht hüpfen und die Beine seitlich spreizen, bis wir mehr als schulterbreit stehen. Die Arme gleichzeitig nach oben heben und strecken, sodass sich die Hände über dem Kopf berühren. Danach wieder in die Ausgangsposition zurückspringen.

Sehr gerne kann die Intensität im Ablauf der Übungen gesteigert werden.

3. Übung Strecksprünge (Squat- Jumps):

Stellt euch aufrecht hin, spannt Bauch und Po fest an, die Arme seitlich und angewinkelt neben dem Körper halten. Die Beine wie bei der normalen Kniebeuge beugen und den Oberkörper nach vorne neigen. Die Oberschenkel sind fast parallel zum Boden. Die Knie sollten nicht über die Fußspitzen hinausragen und dabei das Gesäß etwas nach hinten herausstrecken. Aus den Armen Schwung holen und explosionsartig vom Boden abdrücken und soweit wie möglich nach oben springen. Beim Landen zuerst mit dem vorderen Bereich der Füße landen und zu den Fersen abrollen. Direkt in die Kniebeuge gehen und den nächsten Sprung direkt wieder ausführen.

4. Übung Bergsteiger (Mountain Climber):

Als Grundhaltung die Liegestützposition einnehmen. Dabei sind die Arme etwa schulterbreit auseinander und die Füße im hüftbreiten Abstand aufgestellt. Achtet darauf, dass sich die Schultern direkt über den Händen befinden und auch während der Bewegung möglichst in dieser Position bleiben. Der Rücken ist in einer geraden Position. Nun werden die Knie in einer sprunghaften Bewegung abwechselnd Richtung Brustkorb gezogen. Das jeweils hintere Bein bleibt gerade gestreckt.

5. Übung Ausfallschritte (Lunges):

Stellt euch aufrecht hin, spannt Bauch und Po fest an. Macht mit dem rechten Bein einen großen Ausfallschritt nach vorn, beugt dabei das linke Bein. Achtet darauf, dass das rechte Knie nicht über die Fußspitze hinausragt. Kommt in die Ausgangsposition zurück und wiederholt die Übung.

6. Übung Holzfäller:

Kommt in die Bauchlage. Streckt die Arme mit nach oben zeigenden Daumen vor euch aus. Die Stirn berührt den Boden. Achtet auf die Haltung der Schultern und spannt eure Körpermitte an. Hebt Arme, den Oberkörper und Beine gleichzeitig in die Höhe. Dann die Arme und Beine diagonal im Wechsel noch weiter anheben und absenken, ohne dass der Boden berührt wird.

7. Übung Sprinten auf der Stelle:

Jetzt geht es darum, aus dem Stand langsam in das Laufen auf der Stelle zu kommen und dabei immer schneller zu werden.

Nicht vergessen: Drei Runden der Abfolge sollten absolviert werden. Und nach jeder Runde sollte es eine längere Pause von zwei bis drei Minuten geben. cb/mab

Ernährungstipp der zweiten Woche: Avocado-Basilikum-Pesto



Die Aufgabe der Woche ist es, darauf zu achten, welche Fette ihr in eurer täglichen Ernährung zu euch nehmt. Achtet auf die Lebensmittel und hinterfragt ruhig auch mal, welche Fette in den Lebensmitteln enthalten sind. Diese Woche gibt es ein Rezept, um eine bessere Zufuhr von gesunden Fetten zu fördern. Ein einfaches und gesundes Avocado-Basilikum-Pesto. Zutaten: 4 Handvoll Basilikum (ca. 150 g), 1 kleine Avocado, 1 Handvoll Spinat (optional), 3 EL Pinienkerne, geröstet (siehe Anmerkungen), 3 EL Zitronensaft, frisch gepresst, 2 bis 3 EL Hefeflocken (optional), 2 bis 3 Knoblauchzehen, 1/2 TL Salz. Zubereitungsschritte: 1. Alle Zutaten in eine Küchenmaschine geben und so lange mixen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Auch ein Pürierstab funktioniert hier. Bei Bedarf etwas Wasser (oder wer nicht ganz darauf verzichten mag 1 EL Olivenöl) dazugeben. 2. Mit Pasta servieren. Sie schmeckt auch sehr gut als Dip oder als Pizzabelag. Hält sich luftdicht verpackt im Kühlschrank bis zu drei Tage. Tipp: Pinienkerne schmecken angeröstet noch besser. Dazu die Kerne einige Minuten in einer Pfanne (ohne Fett) unter Schwenken anrösten. cb/mab