Corona-Schilder in Ketsch herausgerissen

Ketsch. Aufgrund der sinkenden Infektionszahlen konnten in der vergangenen Woche mehrere öffentliche Einrichtungen im Freien wieder geöffnet werden. Um auf die bestehenden Abstandsregelungen und Kontaktbeschränkungen hinzuweisen, hat die Gemeindeverwaltung am Mittwoch vor einer Woche an verschiedenen Einrichtungen Schilder aufgestellt, heißt es in einer Presseinformation.

AdUnit urban-intext1

Von diesen wurden schon nach kurzer Zeit insgesamt acht Schilder herausgerissen und teilweise auch entwendet, unter anderem an der Skateanlage, am Pavillon im Kreuzwiesenweg sowie an den Spielplätzen bei der Rheinhalle und in der Gartenstraße. Der Vandalismus wurde bei der Polizei angezeigt.

Zeugen werden nun gebeten, sich beim Ordnungsamt – bei Gerd Immel, Telefon 06202/60 63 33, oder bei Larissa Klein, Telefon 06202/ 60 63 32, beziehungsweise beim Polizeiposten Ketsch, Telefon 06202/6 16 96, zu melden. gvk

AdUnit urban-intext2

AdUnit urban-intext2

Mehr zum Thema Gemeinderat Blausee öffnet - wann ist aber noch unklar Mehr erfahren Coronavirus Brühler Freibad öffnet am Pfingstsonntag Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bildung in Corona-Zeiten Schulleiter in Hockenheim bereiten sich auf Öffnungen vor Mehr erfahren