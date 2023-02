Da kann sich keiner verstecken

Ketsch. Wenn die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins 1929 Ketsch in den regelmäßigen Gesamtproben im Verlauf der Vorbereitung auf das in Kürze anstehende Frühjahrskonzert in der Rheinhalle, das für Sonntag, 26. März (Beginn 17 Uhr, Saalöffnung 16 Uhr), vorgesehen ist, schon hoch konzentriert sind, dann steigert sich dies gleichwohl noch einmal in den Registerproben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In einer Registerprobe ist die Stimmführung transparent; es gibt keine Überlagerungen mit anderen Stimmen oder Registern oder etwa dem Schlagwerk. „Man könnte natürlich auch sagen, dass sich bei einer Registerprobe keiner verstecken kann“, lacht Chefdirigent Patrick Wewel.

Schwere Passagen erarbeiten

Entsprechend anstrengend sind die Registerproben denn auch für die teilnehmenden Musikerinnen und Musiker. Dafür aber sind sie äußerst effizient und bringen die Musiker einen großen Schritt in Richtung Konzertreife voran, weshalb Patrick Wewel Registerproben sehr schätzt und als wesentlichen Bestandteil der Konzertvorbereitung sieht. Vor allem jedoch geben sie den Musikern Sicherheit, da in den Registerproben schwere Passagen in Ruhe erarbeitet und unklare Stellen direkt mit dem Dirigenten besprochen werden können.

Anspannung und Vorfreude

Mehr zum Thema Musikverein 1929 Neue Pauke vereinfacht Proben Mehr erfahren Wassersportverein Auch Kentern will gelernt sein Mehr erfahren

Wenige Wochen vor dem Konzerttermin ist die Anspannung bei allen Musikerinnen und Musikern spürbar. Zugleich ist aber auch die Vorfreude sehr groß, die Ergebnisse der intensiven monatelangen Probearbeit dann beim großen Frühjahrskonzert in der Rheinhalle einem großen Publikum präsentieren zu dürfen. Bis dahin heißt es für alle aber noch üben, üben, üben – sowohl zu Hause, in den Orchesterproben oder eben in den verschiedenen Registerproben.

Weitere Informationen rund um den Verein, wichtige Kontaktadressen und zahlreiche aktuelle Berichte sind jederzeit unter www.musikverein1929ketsch.de abrufbar. as