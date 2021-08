Da springt die Begeisterung über

Ketsch. Da war selbst die Trainerin vollauf begeistert, denn was die Mädchen und Jungen beim Ferienprogramm der Tanzfreunde da hinbekommen hatten, war schon toll.

In zwei Gruppen aufgeteilt lernten die insgesamt 34 Kinder in relativ kurzer Zeit je eine Choreographie, die nicht unbedingt einfach war. Der Elan und die Begeisterung von Trainerin Beccy Freiseis sprang direkt auf die Kinder über und auch das Schwitzen machte ihnen da rein gar nichts aus.

Lohn der „Schufterei“ war bei den Jüngeren ein toller Auftritt vor den abholenden Eltern und bei den etwas Älteren eine durchaus sehenswerte Performance zum Nachtanzen und Üben für zu Hause – und natürlich auch zum Glänzen vor Freunden und der Familie.

Den Spaß sah man sowohl der Trainerin als auch den Neu-Hip-Hopern an. Somit war das Ziel erreicht, das da lautete, den Kindern die Freude am Tanzen und Bewegen nahezubringen und ihnen einen schönen Tag zu bereiten. Noch am Ende der Veranstaltung haben sich einige Teilnehmer bereits fürs Hip-Hop-Training nach den Ferien angekündigt.

Die Tanzfreunde haben indes noch bis zum 10. September Aktionswochen, sodass Interessierte in alle Tanzkurse reinschnuppern können – so viel und so oft sie wollen. Bei Helga Klefenz von der Geschäftsstelle, Telefon 06202/9 56 57 69 und E-Mail info@tanzfreunde-ketsch.de, kann man sich beraten lassen, in welcher Gruppe man am besten beginnt. zg