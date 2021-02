Hallo ihr Zweibeiner,

liebe Leser,

erst mal zur allgemeinen Beruhigung: Mein Körbchen steht schon lange wieder im Wohnzimmer an der alten Stelle, denn dieser Glitzertannenbaum ist gleich Anfang Januar endgültig rausgeflogen! Ich bin extra immer ganz nah dran vorbeigelaufen, damit schön die Tannennadeln fallen – haha, ich lach’ mich kaputt.

An Weihnachten gab es tatsächlich auch für mich das eine oder andere Geschenk. Unter anderem so einen blauen Gummiknochen. „Das ist ein Intelligenzspielzeug, Marley“, freute sich mein Herrchen und tat ganz überrascht (als ob er das Teil nicht vorher selbst in dieses bunte Papier, das ich auch nicht fressen sollte, gepackt hätte). Egal, jetzt der Hammer: Packt er nicht neulich meine leckeren Hundekekse zuerst aus der Verpackung aus, um sie dann in diesem Knochen zu verstecken, damit ich mich erst mal total anstrengen muss, um die Teile wieder rauszupfriemeln? Was soll bitte schön daran intelligent sein? Ich finde es mit Verlaub geradezu dämlich, meine Leckerlis, wenn er sie gerade ausgepackt hat, wieder woanders einzupacken, anstatt sie mir gleich zu geben.

Die Nummer mit Sitz, Platz und so weiter habe ich ja gern mitgemacht, aber das hier? Unglaublich! Doch jetzt der Knaller: Hat mein Herrchen nicht neulich verzweifelt versucht, sich eine Weinflasche aufzumachen? Da hat einer wohl auch etwas unnötig kompliziert verpackt. Nichts ging, der Korken hat sich auch bei heftigstem Fluchen nicht einen Millimeter bewegt. So, dachte ich, jetzt hat mein Herrchen sein eigenes Intelligenzspielzeug, mal schauen, wie er klarkommt. Sein Leckerli hat er in diesem Fall also auch nicht ohne Mühe bekommen – gleiches Recht für alle, sag ich nur.

Euer Marley