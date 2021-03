Ketsch. Nachdem der meteorologische Frühlingsbeginn immer auf den 1. März fällt, richtet sich der kalendarische Frühlingsbeginn nach dem Zeitpunkt der „Tagundnachtgleiche“. Dabei handelt es sich um den Tag, an dem die Tag- und Nachtzeit fast gleich sind. Deshalb begann der kalendarische Frühling in diesem Jahr am zurückliegenden Samstag.

Passend zu diesem besonderen Jahresabschnitt, an dem die Temperaturen immer wärmer und angenehmer werden, präsentieren wir Ihnen, liebe Leser, heute eine altbetagte Ansichtskarte, die zeigt, dass die Ketscher schon immer Genießer waren und mit den Reizen der Natur an der prädestinierten Lage am Rhein etwas anzufangen wussten.

Die gezeigten Damen mit ihren super-schicken Sommerhüten in den zwei Booten genossen es offensichtlich in vollsten Zügen, von ihren Verehrern beziehungsweise Kavalieren rudernd durch die als „Ketscher Rheinseite“ bezeichnete Altrheinpartie geschippert zu werden.

Jedenfalls gefiel die schöne Stimmung, die von der Karte ausgeht, dem früheren Bäckereigeschäft von Philipp Keilbach so gut, dass es ihm Wert war, damit etwas Werbung für sich zu machen. Interessant ist auch, dass St. Sebastian als „Neue Kirche“ bezeichnet wird – sie wurde 1905 im neoromanischen Stil erbaut.