Damit’s heller wird beim Lesen

Ketsch. In manchen Bereichen der Gemeindebücherei ist es trotz der Deckenbeleuchtung recht dunkel. Vor allem im Herbst und Winter fällt schon nachmittags wenig Licht durch die Fenster. Das wird sich bald ändern. Ein Großteil der Bücherei in der Goethestraße 22 soll mit einer neuen LED-Beleuchtung ausgestattet werden. Büchereileiterin Barbara Breuner hatte beim Deutschen Bibliotheksverband für das Programm „Vor Ort für Alle – Soforthilfeprogramm für zeitgemäße Bibliotheken in ländlichen Räumen“ einen Förderantrag gestellt und nun eine Zusage erhalten.

Das mit 1,5 Millionen Euro dotierte Förderprogramm startete im Mai in seine zweite Runde und stieß auf sehr große Nachfrage. Insgesamt 174 Einrichtungen sind dabei. Barbara Breuner und ihre Kollegin Lea Plümacher erwarten knapp 14 000 Euro. Dazu kommt noch ein Eigenanteil der Gemeinde von 20 Prozent.

Das Geld werde für die kostenintensive LED-Anlage zur Steigerung der Energieeffizienz verwendet, freute sich Bürgermeister Jürgen Kappenstein über die Zuwendung. Das Soforthilfeprogramm fördert bundesweit zeitgemäße Konzepte von Bibliotheken in Kommunen mit bis zu 20 000 Einwohnern. Primär geht es dabei um die technische Modernisierung und digitale Ausstattung der Bibliotheken, zum Beispiel durch die Einführung öffentlich zugänglicher Online-Kataloge und der digitalen Medienausleihe sowie bei der Gestaltung neuer Bibliotheksbereiche für die Besucher. Jetzt sei das Programm aber noch auf andere Bereiche erweitert worden, erläuterte CDU-Bundestagsabgeordneter Olav Gutting. Die Maßnahme werde durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Die Mittel stammten aus dem Bundesprogramm „Ländliche Entwicklung“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Gutting dankte dem Bibliotheksverband für die Umsetzung.

Der Verband vertritt mit seinen mehr als 2100 Mitgliedern bundesweit rund 10 000 Bibliotheken mit 25 000 Beschäftigten und elf Millionen Nutzern. Sein Anliegen ist es, Bibliotheken zu stärken, damit sie allen Bürgern freien Zugang zu Informationen ermöglichen. vw

