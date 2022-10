Dampfnudeln binnen einer Stunde ausverkauft

Ketsch. Nachdem während der heißen Sommermonate der Ketscher Wochenmarkt auf dem Marktplatz eine kleine Durststrecke hatte (wir berichteten), zieht es bei sonnigem Herbstwetter nun wieder mehr Einkäufer in die Ortsmitte. „Die Entwicklung ist zufriedenstellend, natürlich ist mehr immer gut, doch die vorhandenen Stände kommen an. Jetzt fehlen noch ein Bäcker und ein Metzger, denn die bisherigen Anbieter haben aktuell kein Personal, um zu kommen“, informiert Josef Bugiel von der Marktgilde.

An diesem Donnerstag waren sieben Marktstände vor Ort, darunter erstmalig das Pfälzer Dampfnudelhäusel aus Frankenthal, das bereits um die Mittagszeit viel zu tun hatte. „Wir sind ja auch in Plankstadt auf dem Wochenmarkt, aber was hier heute los war, das haben wir tatsächlich in den vielen Jahren noch nie erlebt“, berichtet Betreiberin Angelika Stephan verblüfft. „Innerhalb kurzer Zeit bildete sich eine lange Kundenschlange und etwa eine Stunde nach Eröffnung waren wir ausverkauft. Nächste Woche bringen wir nun viel mehr Ware mit, denn es tut uns leid, dass wir so viele Kunden vertrösten müssen. Dieser Ansturm war unglaublich.“

Auch Betreiber wie Lukes Bubblewaffel sind nun wieder dabei und ab nächster Woche kommt im 14-tägigen Rhythmus Antonia Böhrer mit Kuchen, Törtchen, Pralinen und anderen Leckereien auf den Markt. csc