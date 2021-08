Erst die Arbeit, dann das Vergnügen ist nicht nur ein Sprichwort. Manchmal sind die beiden Dinge aber auch miteinander verknüpft, so wie bei Dana Heimen. Die Tennisspielerin aus Ketsch hat ihren Schulabschluss in der Tasche und möchte jetzt auf dem Court Erfahrung sammeln, um sich auf ihr Stipendium in Amerika vorzubereiten. Im Interview spricht sie über die spannende Zeit, die zurückliegt,

...