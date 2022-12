Daniel Born in Neurottschule Ketsch: Investition verzinst sich mit Fachkräften

Ketsch. „Hier in diesem Teil des Lernbüros können wir einzeln arbeiten und hier auf der anderen Seite gemeinsam mit einem Lernpartner“, erklären Lotte und Achat aus der siebten Klassenstufe und führen Landtagsabgeordneten Daniel Born (SPD) durch die modernen Räumlichkeiten in der Neurott-Gemeinschaftsschule in Ketsch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit zehn Jahren gibt es die Schulform in Baden-Württemberg und seit 2016 ist die Neurottschule in der Gartenstraße eine der mittlerweile über 300 Gemeinschaftsschulen in diesem Bundesland.

Daniel Born in Neurottschule Ketsch: Eindrücke sammeln, Herausforderungen annehmen

Doch dieses Jubiläum sei nicht der Anlass gewesen, der Schule in der Enderlegemeinde einen Besuch abzustatten, vielmehr sei es Daniel Born wichtig, regelmäßig Kontakt mit dem Kollegium und den Schülern zu halten, um direkt „von der Basis“ deren Eindrücke und Herausforderungen aufzunehmen, so versichert es der 48-jährige Vizepräsident des Landtages.

Mehr zum Thema Austausch Landtagsvizepräsident Daniel Born besucht Schwetzinger Musikschule Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Privatgymnasium Daniel Born (SPD) beantwortet Fragen von Schwetzinger Schülern Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Interview Was läuft falsch in der Schulpolitik? Mehr erfahren

„Seitdem die Neurottschule Gemeinschaftschule wurde, hat es hier viele Umbaumaßnahmen gegeben und es sind noch nicht alle abgeschlossen. Schließlich fordert dieses Schulkonzept und die miteinhergehende Ganztagesbetreuung ganz andere räumliche Voraussetzungen und ganz andere Anforderungen an das Kollegium, denn ab der fünften Klasse wird auf allen Nieveaustufen differenzierer Unterricht durchgeführt“, erklärt Rektor Joachim Rumold.

Derzeit sei die Schule mit 485 Schülern in 21 Klassen voll besetzt und 40 Lehrkräfte und FSJler seien sehr engagiert im Einsatz. „Auch hat sich die Bedarfslage bei der Schulsozialarbeit nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie erhöht, hier wäre es hilfreich, weitere personelle Möglichkeiten zu haben, genauso wie die Unterstützung durch eine pädagogische Assistenz“, betont Rumold unter Zustimmung von Schulsozialarbeiterin Marion Sandritter und Konrektorin Martina Rittershofer.

Politiker Born nimmt dies auf und erklärt: „Jede Investition in Bildungspolitik verzinst sich später mit Fachkräften. Durch den demographischen Wandel müsste theoretisch jeder sechste Schüler hier an der Schule später im Bildungsbereich arbeiten, um den künftigen Bedarf in den verschiedenen Bildungsbereichen zu erfüllen.“

Daniel Born in Neurottschule Ketsch: Digitalisierung beleuchtet

Von Yasmin Gireth, Lehrerin an der Neurottschule, wurde im Gespräch das Thema Digitalisierung beleuchtet. Hier setze man, so habe sie es in ihrer Tätigkeit an verschiedenen Schulen beobachtet, durchaus unterschiedliche Schwerpunkte: „Manche Schulen nutzen dies mehr innerhalb des Kollegiums, anderswo gibt es eine verstärkte Nutzung von digitalen Endgeräten in der Unterrichtsarbeit. Überall gibt es Ansätze und auch das Durchschnittsalter des Kollegiums spielt eine Rolle. Was ich jedoch sagen kann: Den Schülern tut es gut und macht es Spaß, so zu lernen“, betont Yasmin Gireth.

Gerade in den Zeiten des Online-Unterrichts sei man stark auf die Unterstützung der Eltern angewiesen gewesen, aber auch nicht flächig stabiles Internet oder die Verfügbarkeit von Endgeräten seien hier problematisch. Insgesamt müsse die Politik prüfen, inwieweit man unterstützen kann, jedoch sieht Daniel Born die Zukunft der Bildung in Präsenz und nicht online, denn von der Gemeinschaft lebe eine Schule schließlich.

Positiv bewertete der Landtagsabgeordnete das Engagemment der Neurott-Gemeinschaftsschule auch in Sachen Klimaschutz und Mülltrennung. Das von Joachim Rumold vorgestellte Projekt der Kooperation mit einer Partnerschule in Togo, die nun mit den Spenden des Sponsorenlaufes an der Neurottschule bedacht wird, unterstreiche zudem, dass die Schüler einen Blick auf die Ungleichverteilung von Chancen auf Bildung bekommen, welche laut Born im Sinne der Demokratie nicht zu akzeptieren sei.

Mit ihren vielen verschiedenen Ansätzen, Möglichkeiten und Projekten sei die Neurott-Gemeinschaftsschule, nicht zuletzt aufgrund des überdurchschnittlichen Einsatzes der Lehrkräfte eine Schule mit Vorbildcharakter und gut gewappnet, um Schülern deren eigenes Potenzial zu eröffnen.