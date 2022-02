Dankbar für diese Erfahrung

Genau wie Inge Schmidt hat auch mich damals der Film „Frosch im Schnabel“ über die Vesperkirche im Ketscher Kino und ganz besonders diese unerschütterliche Entschlossenheit der beiden Pfarrerinnen Ilka Sobottke und Anne Ressel beeindruckt. Selbst in Pandemiezeiten haben die Organisatoren bewiesen: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und wo eine Notwendigkeit ist gleich doppelt – so fand die Vesperkirche letztes Jahr statt und dieses Jahr wieder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für mich war es das erste Mal, dass ich mich für einige Tage ehrenamtlich engagiert habe. Und so wurde ich Teil des diesjährigen Helferteams. Für diese Erfahrung bin ich sehr dankbar, denn sie ist wertvoll, genauso wie es die Menschen sind, die oft am Rande der Gesellschaft stehen und einfach nicht gesehen oder gehört werden.

Ich wusste nicht, was mich erwartet, und war natürlich erst mal etwas nervös, besonders als ich mich, wie Inge Schmidt, beim Servieren im Kirchraum einteilen ließ. Wie kommt man mit den Gästen ins Gespräch? Macht man alles richtig? „Wenn man mit offenem Herzen auf die Gäste zugeht, kann man nichts falsch machen. Und unsere Gäste sind hier das Wichtigste“, ermunterte Pfarrerin Sobottke – und so war es auch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Dankbarkeit der Gäste ist groß. Das Essen kommt gut an, der Kuchen, egal welcher Art, ist beliebt und mancher Gast schaut irritiert, wenn er zwischen Käse oder Wurst für das Vesperpaket die Wahl hat, denn schließlich ist doch alles gut und die Wahl, die haben die Gäste der Vesperkirche leider nicht oft.

Niemand fragt nach Inhaltsstoffen oder einer besonderen Ernährungsform. Wer hungert und friert, der weiß, worauf es ankommt. Da sind fünf Zuckerwürfel im Kaffee oder Kaba oft kein Luxus, sondern schlichte Notwendigkeit.

Was es für die Gäste bedeutet, die oft ganz unverschuldet in Not geraten, nicht nur ein Essenspaket zu bekommen, sondern an einem gedeckten Tisch Platz nehmen zu können und sich zu unterhalten, sich über Hilfe zu informieren und vieles mehr, ist enorm – was die Vesperkirche bietet, hat mir an meinem letzen Tag ein Gast gesagt: „Hier kann ich mich endlich wieder mal als Mensch fühlen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Solche Worte bewegen und erden. Ich kann mich Inge Schmidt nur anschließen: Bei der Vesperkirche mitzuhelfen, ist eine besondere Erfahrung und ich bin gerne auch nächstes Jahr wieder dabei.