„Danken“ für die Ernte und das Gegenüber

Ketsch. Ein bunter Familiengottesdienst mit anschließendem Gemeindefest – dazu lud die evangelische Kirchengemeinde in Ketsch am Erntedanksonntag ein. Die Kirche war entsprechend gut besucht und mit fröhlichen Liedern wurde der Dank an Gott gesungen.

Diakonin Stefanie Uhlig und Lehrvikarin Dr. Annemarie Kaschub feierten einen lebendigen Gottesdienst zum Erntedanksonntag: So brachten Kinder kleine Überraschungen in Körben zu den Besuchern – für alle gab es einen Apfel.

Lehrvikarin Dr. Annemarie Kaschub sprach daraufhin über die Einzigartigkeit eines jeden Apfels, denn jeder Apfel sieht ein wenig anders aus. Nach einem gemeinsamen Lied trat dann ein Paketbote auf und brachte ein Paket.

Buchstaben neu ordnen

Darin waren Plakate mit jeweils einem großen Buchstaben zu finden. Die Plakate wurden nacheinander auf einer Schnur in der Kirche aufgehängt. Nach ein bisschen Rätselraten wurden die Buchstaben geordnet und den Gottesdienstbesuchern stand das Wort „Danken“ vor Augen.

Zu jedem der einzelnen Buchstaben wurden Gedanken vorgetragen. Beispielsweise kann der Buchstabe „D“ für das „Du“ stehen, das Gegenüber, das unseren Dank entgegennimmt, so die Assoziationen aus der Gemeinde.

Vor dem Segen wurde dann noch ein Ständchen für Organist Alexander Levental angestimmt. Vor 25 Jahren hat der Musiker aus Ketsch seine kirchlichen Dienste unter anderem in der hiesigen evangelischen Kirchengemeinde begonnen, was natürlich ein weiterer guter Grund zum Feiern an diesem besonderen Tag war.

Anschließend an den Gottesdienst wurde dann zum Gemeindefest ins Haus der Begegnung eingeladen. Die Tische waren liebevoll geschmückt und es wurde Geflügel mit Reis und Gemüse serviert. Ebenso standen eine vegetarische Moussaka und Gulaschsuppe für die Gäste bereit.

Lieder zum Herbst

Vor der Eröffnung des Kuchenbuffets war noch einmal Singen angesagt: Lieder zum Herbst wurden mit Unterstützung von Alexander Levental am Klavier angestimmt. So wurde das Thema dieses besonderen Tages noch einmal gemeinsam weitergeführt. zg