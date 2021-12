Das Geld ist bei allen knapp

Baulücken mitten im Ortskern sind selten eine gute Sache: Wertvoller Baugrund geht ohne Not verloren, der bei sinnvoller Nutzung der Zersiedelung entgegenwirken könnte. Gleichzeitig verwildern solche Flächen schnell, was für die Nachbarn eine nervige Angelegenheit werden kann und das Ortsbild stört. Wenn ein solches Grundstück dann auch noch direkt neben einer Institution mit Publikumsverkehr liegt, macht eine Umgestaltung grundsätzlich Sinn.

Ob in der Kolpingstraße nun in erster Linie Parkplätze entstehen sollen oder ein Aufenthaltsplatz oder aber eine große Grünfläche, muss von allen Beteiligten gut abgewogen werden. Für jede Nutzungsart gibt es schließlich gute Gründe. Das Problem bei allen Varianten sind die Kosten. Denn sowohl die Kommune als auch die Kirche haben wenig Geld zur Verfügung: Neben den Folgen der Corona-Politik und dem daraus resultierenden wirtschaftlichen Einbruch samt Steuerausfällen steht Ketsch auch der Wegzug der Aldi-Regionalgesellschaft bevor. Ob dieser Verlust durch neue Gewerbesteuerzahler ausgeglichen werden kann, ist noch völlig unklar.

Ähnlich unschön sieht es für die Kirche aus: Schwindende Mitgliederzahlen und sinkende Einnahmen durch die Kirchensteuer zwingen zum Sparen. Die evangelische Kirche in Mannheim hat jüngst verkündet, ein Drittel ihrer Kirchengebäude mittelfristig aufgeben zu müssen. In ländlichen Regionen sieht es nicht besser aus. Investitionen in Erweiterungen – und seien es nur Vorplätze und Aufenthaltsflächen – sind deshalb vonseiten der Kirche nicht zu erwarten. Am Ende wird also die weltliche Gemeinde zahlen müssen – und so muss der Gemeinderat unter den gegebenen Umständen gut abwägen, welche Nutzung zu welchen Kosten in der Kolpingstraße die beste ist.