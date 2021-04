Hallo ihr Zweibeiner, liebe Leser, kennt ihr das? Manchmal läuft man die gleichen Wege zum gefühlt hundertsten Mal, alles scheint wie immer – und dann plötzlich trifft man auf was ganz Neues! So ging es mir neulich auf meiner großen Gassirunde.

© SCHOLL

Ich biege um die Ecke, schnuppere noch ein bisschen an einem Grasbüschel – und dann stand er da: ein riesiger Vierbeiner mit einem Schädel, der fast so groß war wie ich komplett. Komischerweise roch dieser Vierbeiner nicht wie einer meiner Artgenossen, dafür umso mehr nach den riesigen braunen „Knödeln“, die auf dieser Gassistrecke immer überall rumliegen und wo mein Herrchen dann so lustig Slalom läuft.

Also so was gibt es bei uns definitiv nicht. Denn bei uns, also meinem Herrchen und mir, ist die Sache ganz klar geregelt: Ich mache die Geschäfte und mein Herrchen erledigt die Geschäfte, indem er meine Hinterlassenschaften in einer kleinen Tüte ganz diskret verschwinden lässt und später entsorgt.

Bei diesen riesigen Vierbeinern allerdings geht das wohl nicht, denn es bräuchte ja ganze Säcke, wenn ich mir die Mengen anschaue und diskret kann man da dann wirklich nichts verschwinden lassen. Und bis sich dann noch ein passender Mülleimer findet? Na egal, ist ja im Grunde nicht mein Problem.

Aber zurück zu dem Vierbeiner. Gleich daneben standen noch mehr von dieser Sorte und ich habe mich mal vorsichtig angenähert. Groß interessiert haben sich die Kameraden jedoch nicht wirklich für mich. Ständig haben sie am Gras rumgefressen und so komisch geschnaubt und gelangweilt geschaut.

Also ich denke, mit denen ist nicht viel los. Ob die wohl Stöcke jagen und zurückbringen, oder „sitz“ für ein Leckerli können? Ich bezweifle es. „Marley, das sind Pferde. Sind die nicht schön?“, tönte mein schlaues Herrchen. Schön? Jetzt aber mal ganz langsam. Ich finde Hundedamen schön, besonders wenn sie so einen ganz besonderen Geruch an sich haben. Aber diese Pferde? Ich weiß nicht, und dann kam der Hammer: „Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“, philosophierte mein Herrchen auf einmal. Auf mich jedenfalls machten diese Pferde nicht so viel Eindruck und ich persönlich kann dazu nur ganz pragmatisch sagen: „Bleib aktiv und gesund, und freu dich über deinen Hund!“

Euer Marley

