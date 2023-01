Jahresrückblick Das Jahr 2022 in Ketsch: Backfischfest, Bürgermeister und Ehrenbürger

So war das Jahr 2022 in Ketsch: Veranstaltungen kehrten in den Kalender zurück, doch selbstverständlich war nichts mehr – Timo Wangler übernahm im Rathaus das Zepter und das Backfischfest brauchte keinen Backfisch.