Das Kulturprogramm für Herbst ist da

Ketsch. Wer auf das Kulturprogramm sehnlichst gewartet hat, kann nun durchatmen, denn Barbara Breuner hat es nun für den Herbst vorgelegt. Die Leiterin der Gemeindebücherei kann auf den Ticketerwerb verweisen: „Wir starten mit dem Kartenverkauf am Mittwoch, 1. September – die Eintrittskarten für ,Other Roads’ können jedoch erst ab 13. September verkauft werden.“

Das Credo ist eindeutig: „Wir freuen uns, dass wir im kommenden Herbst wieder ein paar Veranstaltungen durchführen können. Im letzten Jahr und in diesem Frühjahr hat uns die Kultur sehr gefehlt!“ Eintrittskarten für alle Veranstaltungen gebe es ausschließlich in der Bücherei – es sei keine Reservierung möglich, informieren Barabara Breuner und ihr Team.

Los geht’s am Dienstag, 5. Oktober, um 15 Uhr. Dann heißt es „Vom dicken fetten Pfannkuchen“, wenn das Figurentheater Maren Kaun in der Enderlegemeinde vorbeischaut. Bei der Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der VHS Schwetzingen sind Kinder ab drei Jahren ganz groß. Der Eintritt kostet 4 Euro pro Person.

Am Sonntag, 10. Oktober, um 19 Uhr wird dem Modern Folk von „Other Roads“ gefrönt. Die drei Vollblutmusiker der europaweit bekannten Folkband sind in Ketsch bestens bekannt. Pete Abbott, Gregor Borland und Dave Walmisley kreieren einen einzigartigen Sound. Der Eintritt kostet 16 Euro.

„Welthits uff Kurpfälzisch“ werden am Freitag, 22. Oktober, ab 20 Uhr zu Gehör gebracht. Die Ron Prinz Kombo sorgt für jede Menge spaßige Unterhaltung. Für diese Veranstaltung bereits gekaufte Eintrittskarten müssten aufgrund der Corona-Bestimmungen unbedingt in neue Karten getauscht werden. Einlass mit „alten“ Karten sei leider nicht möglich, informiert das Bücherei-Team.

Am Sonntag, 24. Oktober, ist in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zum Tag der Bibliotheken unter anderem mit einem großen Bücherflohmarkt eingeladen.

„Cowboy Klaus und sein Schwein Lisa“ stehen am Mittwoch, 27. Oktober, um 15 Uhr im Mittelpunkt. Das Wolfsburger Figurentheater Compagnie sorgt unter anderem für Livemusik auf der Ukulele. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet. Der Eintritt kostet 4 Euro pro Person.

Den bundesweiten Vorlesetag kann man sich für Freitag, 19. November, im Kalender anstreichen. An diesem Tag finden diverse Vorleseaktionen des Vorleseclubs Ketsch in Zusammenarbeit mit der Gemeindebücherei statt.

Am Mittwoch, 8. Dezember, um 15 Uhr präsentiert das Puppentheater Drehwurm „Der kleine Rabe Socke: Alles gebacken“. Das weihnachtliche Figurenspiel ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet. Der Einritt kostet 4 Euro.

Es gelten die „3 Gs“

Die Eintrittskarten seien personalisiert und könnten somit nicht an andere Personen weitergegeben werden. Für alle Veranstaltungen gelten die „3 Gs“: Geimpft, getestet, genesen. Für den Einlass seien die Eintrittskarte, der Ausweis sowie einen Nachweis über einen gültigen negativen Test, eine vollständige Impfung oder Genesung mitzubringen.

Ausgenommen von der Testpflicht seien Kinder bis einschließlich fünf Jahre sowie sechs- und siebenjährige Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Bei Schülern erfolge der Nachweis durch einen Schülerausweis. Für alle Veranstaltungen müssten die Kontaktdaten aller Besucher abgefragt werden. Diese würden automatisch nach vier Wochen gelöscht. Es bestehe Maskenpflicht im gesamten Gebäude, auch während der Veranstaltungen. zg