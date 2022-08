Das sagen Ketscher zu seinem 65. Geburtstag über Harald Schmidt

Ketsch. Autor, Moderator, Schauspieler – die Fernsehlegende Harald Schmidt hat sich nie nur einem einzigen Medialen Themengebiet gewidmet. Geboren wurde Schmidt am 18. August 1957 in Neu-Ulm an der Donau. Seine Eltern waren heimatvertriebene Angehörige der deutschsprachigen Volksgruppe der Tschechoslowakei. Nach einer Ausbildung zum Kirchenmusiker, der Ableistung seines Zivildienstes in einem katholischen Pfarrbüro und einem abgeschlossenen Schauspielstudium ging Schmidt zum Fernsehen und schrieb am 5. Dezember 1995 mit der Erstausstrahlung der „Harald Schmidt Show“ auf Sat 1 Mediengeschichte.

Anlässlich des Geburtstages vom polarisierenden Entertainer „Dirty Harry“ am 18. August, hat unsere Zeitung eine Umfrage mit namhaften Ketscher Einwohnern gestartet. Kennt man Harald Schmidt heute überhaupt noch? Ist Fernsehen als Medium heutzutage noch relevant? Und welche Formen des Entertainments werden dieser Tage favorisiert?

Moses Ruppert, Mitglied des Ketscher Gemeinderates für die SPD, hat die Hochzeiten von Harald Schmidt im deutschen Fernsehen nicht mehr miterlebt. „Aber die Ausschnitte von alten Fernsehauftritten, die ich von ihm mitbekommen habe, finde ich sehr witzig!“, sagt Ruppert im Gespräch mit dieser Zeitung. Auf die Frage, ob er überhaupt noch Fernsehen schauen würde, sagt Ruppert: „Nein. Seit mehr als fünf Jahren nicht mehr.“ Stattdessen hört er gerne und viel Musik, meistens „über Spotify mit Kopfhörern.“

Dabei „singe oder rappe“ er sogar „ab und zu laut mit.“ Auf Plattformen wie Youtube oder Instagram ist Ruppert sogar selbst aktiv, berichtet über seine politische Arbeit und versucht so, auch jüngere Generationen für Kommunalpolitik zu begeistern. Sein Lieblingsmedium seien allerdings Bücher: „Ich liebe es zu lesen. Am liebsten Sachbücher über Politik, Geschichte oder Philosophie. Im Gegensatz zu TikTok kommt die Belohnung bei Büchern zwar langsamer und viel später – aber Bücher unterhalten mich viel tiefgründiger und anhaltender. Sie bereichern mein Leben.“

„Schon ganz witzig“

Als Vertreter einer anderen Generation hat diese Zeitung Christian Jörger – Metzgermeister und Gemeinderat der CDU – befragt. Jörger kennt Schmidts Auftritte als Kabarettist in diversen Late-Night-Shows und fand diese „schon ganz witzig, wenn diese auch teilweise etwas frech oder grenzwertig waren.“ Fernsehen schaut der Metzgermeister in letzter Zeit allerdings „relativ wenig“, stattdessen hört auch er lieber Musik, ähnlich wie Ruppert „meistens über Spotify“. „Nicht zu toppen“ seien für ihn jedoch „Live-Auftritte sowie Konzerte und Kino.“

Günther Martin, Gemeinderat der Grünen, sieht das genauso: „Entertainen, unterhalten, amüsieren“ ließe auch er sich am liebsten „von Menschen, die persönlich auftreten – das kann auch mal der Bürgermeister oder der Landrat sein. aber auch Fasnachter unterhalten mich. Ich mags halt, wenn ich den Menschen vor mir habe.“ In die umgangsprachliche „Röhre“ schaue Martin immer gerne, wenn er krank sei, oder „wenn ich keine Vorlagen lesen muss zum Beispiel für meine Ehrenämter.“

Auch beim Thema Musik setzt Martin auf Live-Auftritte wie beispielsweise jüngst auf dem Backfischfest oder im Schlossgarten – „Eben wenn jemand auf einer Bühne steht!“ Plattformen wie Youtube nutze er gar nicht, stattdessen lese er lieber Zeitung oder höre Radio. Von Harald Schmidt ist das Gemeinderatsmitglied sehr wenig angetan: „Kann ihn nicht sehen. Finde ich furchtbar.“

Gerhard Weixler, Mitglied des Ketscher Seniorenbeirates, sieht das etwas anders: „Seine ,Traumschiff’- Auftritte haben mich zwar eher weniger interessiert, aber die Late-Night-Show auf Sat 1 habe ich mir immer gerne angeguckt.“ Im Internet treibt sich Weixler nur auf Facebook herum, informieren würde er sich aber am liebsten über die Presse und übers Fernsehen.

Es ist schon ein deutlicher Umschwung in der deutschen Medienwelt zu erkennen. Plattformen wie Spotify ersetzen CDs und Schallplatten, Podcasts werden immer beliebter und von großen Late-Night-Shows wie der von Harald Schmidt gucken sich die jüngeren Generationen höchstens noch Ausschnitte auf Youtube an.

Doch Beispiele wie Moses Ruppert zeigen, dass es auch bei den Jüngeren noch Menschen gibt, die beispielsweise Bücher anderen Medien wie TikTok vorziehen. Ob Entertainer wie Harald Schmidt mit ihrer trockenen, lebensnahen Art in Zukunft noch die selbe Relevanz haben werden wie bisher, bleibt abzuwarten.

Entertainment als solches – in welcher Form auch immer – wird die Menschheit aber wohl noch eine ganze Weile begleiten.