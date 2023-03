Dem Leiden Christi gedenken

Ketsch. Den Kreuzweg Jesu „mit-gehen“ – dazu lädt die Kolpingsfamilie Ketsch am Dienstag, 4. April, um 19.30 Uhr in die katholische Pfarrkirche Sankt Sebastian ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Meditationen, Liedern und Gebeten soll die Kreuzwegandacht nicht nur rückblickend an das Leiden Jesu erinnern, sondern dazu bestärken, eigenes und fremdes Leid anzunehmen und an der Bewältigung mitzuwirken. Ausgewählt wurden in diesem Jahr Stationen des Kreuzwegs aus der Kapelle im Bischofshof zu Eisenstadt in Österreich (Burgenland).

Der Künstler Heinz Ebner hat die Bilder geschaffen, in denen „Hände“ die Hauptrolle spielen. Mitglieder der Kolpingsfamilie und alle anderen Interessierten sind zu dieser Kreuzwegandacht eingeladen. mf