Den Franken auf das Dach geklettert

Ketsch. Schon Victor von Scheffel, der in Karlsruhe geborene Dichter und Schriftsteller, wusste die Landschaft in Franken am Obermain zu schätzen. Er prägte auch den Begriff „Gottesgarten“ für diese Gegend. Daher entschieden sich die Sportfreunde aus der TSG-Freitagssportlergruppe, zu testen, was denn an dieser im Frankenlied von Scheffel dichterisch beschriebenen Landschaft so reizvoll sein soll.

Schon am Anreisetag kam die erstaunliche Feststellung, dass es im Oberfränkischen Bierland auch Weinfeste gibt. Vom Quartier im Hotel „Krone“ in Lichtenfels war der Marktplatz der Stadt auf dem das Weinfest stattfand, locker zu Fuß zu erreichen. Bei herrlichem Sommerwetter, Musik, gutem Wein und Bier ließ sich der Einstand gut an.

Beim folgenden Stadtrundgang fand die Gruppe Gefallen an den Musikklängen aus dem Biergarten eines Lokal in der Innenstadt. Die Band spielte genau die Musik, die alle Sportfreunde in Stimmung brachte. Ein italienisches Drei-Gänge-Menü beschloss den Abend im Hotel. Frei nach dem Lied: „Zum heil’gen Veit von Staffelstein sind wir empor gestiegen und seh’n die Lande um den Main zu unsern Füssen liegen“, gestaltete sich der nächste Tag.

Ein etwa 14 Kilometer langer Rundweg von Rothmannstal auf den Staffelberg führte weiter zur Barockbasilika Vierzehnheiligen. Die Brotzeit in der Brauereigaststätte gab neuen Schwung für den Weg zurück zum Ausgangspunkt. Das warme Badewetter und die erhitzte Muskulatur verlangten noch einer Abkühlung im nahe gelegenen Badesee.

Eine Stadt- und Burgbesichtigung in Kulmbach stand auch auf dem Plan der Mehrtagestour. Die Sportfreunde interessierten sich für das Wahrzeichen der Stadt, die 116 Meter über der Stadt gelegene Plassenburg mit seiner weltgrößten Zinnfigurensammlung.

Eine Floßfahrt mit Musik und ausreichend Kellerbier auf dem Main bei Lichtenfels brachte erneut Stimmung in die Gruppe.

Schließlich stand noch eine Besichtigungstour durch die Weltkulturerbestadt Bamberg an. Am Ende war sich die Ketscher Gruppe einig: Oberfranken ist immer eine Reise wert. zg