Ketsch. In den letzten Jahren haben die Mitglieder der Ketscher Agendagruppe bei ihren Gemeindesäuberungsaktionen den 2013 eröffneten Waldlehrpfad „Naturweg Ketscher Rheininsel“ gesäubert. Corona-bedingt konnte die Ketscher Aktion aber leider auch in diesem Jahr nicht durchgeführt werden. Am Samstag reinigten nun unter Einhaltung der notwendigen Hygieneregeln die Mitglieder des Arbeitskreises Lokale Agenda 21 Gabriele Weinkötz, Thomas Rieger, Wolfgang Rohr und Gernot de Mür nun aber wenigstens im Naturschutzgebiet die Tafeln vom Schmutz des Winters und überprüften sie auf Beschädigungen.

Zusätzlich wurde entlang des Weges sowie beim Försterhaus der herumliegende Müll beseitigt. Am Försterhaus lag wieder jede Menge Abfall im Bereich des überdachten Sitzplatzes, obwohl sich bekanntlich ein Mülleimer direkt davor befindet. Das verursacht bei den Agendamitgliedern regelmäßig unverständliches Kopfschütteln.

Infotafel verbeult und beklebt

Auf einer Tafel mussten die Mitglieder Schmierereien eines „Hobbykünstlers“ entfernen. Am Pegelmesser und auf der Tafel an der Rheinbrücke waren verschiedene Aufkleber zu entfernen. Leider wurde wieder eine Tafel durch Schlagen oder Treten verbogen und verbeult.

Für die Tafel mit den Holzscheiben hat Thomas Rieger eine Ersatzscheibe für die Hainbuche vorbereitet. Diese wurde eingepasst und die Befestigungslöcher markiert. Die Endmontage wird demnächst erfolgen. Jetzt ist der Naturweg wieder fein gemacht, um die Spaziergänger an den Osterfeiertagen zu empfangen. Gerade für Familien bietet er ein lehrreiches Ausflugsziel mit interessanten Bildern und Erklärungen. zg

Info: Fragen an lokale-agenda-ketsch @web.de. Infos unter http://www.ketsch-lokaleagenda.de/