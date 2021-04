Die Bäume auf der Streuobstwiese im Bruchgraben in Ketsch brauchten ihren Winterschnitt. Dieser wird zur Erhaltung und Gesundheit der Bäume jedes Jahr in der Winterzeit wiederholt, verdeutlicht der Umweltstammtisch in einer Pressemitteilung und erklärt: Im Winter sind die Bäume leichter zu schneiden. Sie befinden sich einerseits in der Ruhephase und andererseits sind keine Blätter am Baum. Die

...