Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Central Kino - Doku „Die Welt sind wir“ von Andreas Frickinger kommt gut an beim Publikum / Wandel ohne Selbstaufgabe ist möglich Die Doku "Die Welt sind wir" kommt gut an beim Publikum in Ketsch

Filmmacher-Paar Melike und Andreas Frickinger (v. l.), Doris Steinbeißer vom Central und Protagonist Frank Röder auf der Bühne im Gespräch mit den Besuchern. © Brückl