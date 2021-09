Die Erde ist gefräst und gelockert. In den nächsten Tagen wird gesät. Der Startschuss für die Blühwiese an der Wiesenbacher Straße, die ab dem kommenden Jahr die biologische Artenvielfalt in der Enderlegemeinde bereichern soll, fiel am Dienstagvormittag im Beisein der Gemeinderäte Moses Ruppert (SPD), Jürgen Stang (FWV), Alexandra Scalia (Grüne), Marco Schnepf (CDU) und Frank Müller

...