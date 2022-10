Die Küche als behaglich-wohnliche Wohlfühlzentrale

Fest verwurzelt und heimatlich mit Ketsch verbunden – das ist der Wohnmarkt Keilbach – das wissen die vielen Stammkunden sehr zu schätzen, denn in der Hockenheimer Straße wird leidenschaftlich und nachhaltig beraten: Was Vater und Mutter, Fritz und Brigitte Keilbach, im Jahr 1972 begannen, führen nun die Kinder Andreas Keilbach und Daniela Blaschko als Geschäftsführer fort – und auch die dritte Generation ist schon im Haus. Lara Keilbach hat ihre Lehre zur Einzelhandelskauffrau mit Auszeichnung abgeschlossen.

Im Jahr des 50-jährigen Bestehens ist das Team des Wohnmarkts Keilbach hocherfreut, wieder an die große Tradition des verkaufsoffenen Familiensonntags anknüpfen zu können: Der Kerwesonntag, 16. Oktober (von 13 bis 18 Uhr), ist der erste verkaufsoffene Sonntag nach langer Zeit – die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass ein solcher erst nach drei Jahren wiederholt werden kann. Im Oktober 2019 waren die Verkaufsräume letztmals an einem Sonntag zum Stöbern und Schauen, was das Wohnen alles zu bieten hat, zugänglich.

Viele Aktionen im ganzen Haus

Nun kann abermals nach Herzenslust den Wohntrends gefrönt werden – und wie etwa Daniela Blaschko sagt mit den Vorteilen von vielen verschiedenen Aktionen. Rabatte winken bei Küchen und Couch. Auch Boutique-Artikel, die gleich am Eingang zu finden sind, können mit einem 20-prozentigen Nachlass erworben werden. Außerdem gibt es Boxspringbetten zu reduzierten Preisen, während die gesamte Global-Kollektion mit einem Rabatt von zehn Prozent darauf wartet, eingehend begutachtet zu werden.

Austarierte Raumnutzung

Der Trend, dass die Bereiche Kochen, Essen und Wohnen mehr und mehr verschmelzen und die Küche sogar zum behaglichen Mittelpunkt des Familienlebens avancieren kann, gibt es schon eine Weile. Aber selten war er so schön und gleichsam schlau ausgestaltet. Denn die Küchenmöbel lassen sich mit den Vorzügen einer bis ins letzte Detail und bis in den letzten Winkel austarierten Raumnutzung gestalten. Dass Küchenmöbel plötzlich als luftig-funktionale Lowboards und dergleichen daherkommen, ist heute Usus – im Ketscher Möbelhaus hat darauf Andreas Keilbach schon ab 2007 gesetzt und von den gestalterischen Möglichkeiten eines engagierten Teams von eigenen Monteuren profitiert. Die Küche in der Farbe grau und in Kombination mit warmen Holztönen erfährt dabei eine moderne Bevorzugung.

Und wer lange am zentralen Esstisch verweilen möchte, tut dies aktuell mitunter in gut gepolsterten sesselartigen Stühlen. Dass Schalenstühle außerdem als zeitlose Kultmöbel angesehen werden können, darf ebenso nicht verwundern, sie sehen toll aus, schließlich „sitzt“ das Auge mit. mab