Die Nöte der Menschen vor Ort im Blick

Ketsch. Alljährlich begeht die katholische Kirchengemeinde Brühl-Ketsch im Spätjahr den sogenannten „Caritas-Sonntag“. Die Nöte und Sorgen der Menschen vor Ort stehen dabei im Mittelpunkt.

Nicht vor aller Augen sichtbar, sondern zumeist aus Scham versteckt, gibt es auch bei uns Menschen, die der Hilfe bedürfen, informiert die katholische Gemeinde. Gerade darum ist das Zusammenspiel von praktisch gelebter Mitmenschlichkeit und den Diensten der professionellen Caritas so wichtig, erläutert Diakon Heiko Wunderling.

Sich einem fremden Menschen zu offenbaren und Hilfe anzunehmen, ist bekanntermaßen nicht leicht.

Der gut gemeinte Rat einer Freundin oder des Nachbarn sich an die Stellen der Caritas zu wenden, kann so zum buchstäblichen Türöffner werden. Dies ins Bewusstsein der Kirchengemeinde zu rücken und darüber hinaus finanzielle Unterstützung für die Dienste des Caritas-Verbandes zu gewinnen, das hat sich ein Kreis von Ehrenamtlichen auf die Fahne geschrieben.

Ob Schuldnerberatung, Wohnungslosenhilfe, der Tafelladen „Appel und Ei“ in Schwetzingen, über die Schwangerschafts- und Familienberatung bis hin zu den Senioreneinrichtungen umfasst die Hilfe der Caritas ein breites Spektrum.

Informationen und Kontaktdaten hierzu gibt es unter www.caritas-rhein-neckar.de.

Um diese Arbeit für die Menschen in unserer Region zu unterstützen, Hilfesuchenden an den Pfarrhaustüren in Brühl und Ketsch beizustehen und darüber hinaus die weltweite Arbeit der Caritas zu ermöglichen, wird um Spenden gebeten. zg