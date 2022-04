Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Neues vom Popduo "Notes from the living room" Die „Skyrocket“ fliegt bald durchs Kino in Ketsch

Das Ketscher Popduo „Notes from the living room“ tritt am 25. April im Central Kino in Ketsch auf. Die neue CD mit zwölf englischen und einem deutschen Titel wird auch gerade produziert.