Die Welt in Zahlen

Ketsch/Brühl. Vor dem evangelischen Gemeindezentrum Brühl-Rohrhof findet am Donnerstag, 14. Juli, um 19 Uhr eine ökumenische Mach’ mit Freiluft-Andacht statt. „86 400 – meine Welt in Zahlen“ werden die Besucher in die Thematik der Andacht mit ins Gespräch eingebunden – gerne lädt der PGR-Liturgiekreis zu dieser anderen Form von Gottesdiensten in ökumenischer Verbundenheit ein.

Zahlen bestimmen den Alltag – Zeitangaben, Termine, die Uhr im Blick haben – sehr und was hierbei diese „86 400“ bedeutet wird in der Andacht aufgelöst. Und dazu gibt es natürlich den Blick auf biblische Zahlen und deren Bedeutung. „Geh aus mein Herz und suche Freud“ – die Kantorei gestaltet musikalisch mit. Pfarrer Demal freut sich als Hausherr des Gemeindezentrums auf die gemeinsame Gestaltung.

Mit einem kleinen Umtrunk klingt die Andacht in geselligem Rahmen aus. Bei Regenwetter findet natürlich alles im Gemeindezentrum statt. mf