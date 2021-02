Marco Rocca wurde am 4. November 1985 in Schwetzingen geboren. Von Beruf ist er Teamleiter Recruiting und seine Hobbys sind: Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen und im Sommer am Strand liegen.

Stationen als Spieler: SV 98 Schwetzingen (Jugend) 1990 bis 1995 und 2001 bis 2003, SV Waldhof Mannheim (Jugend) 1995 bis 2001, SV Sandhausen (Jugend) 2003/2004, FC Bammental (Verbandsliga) 2004 bis 2006, SpVgg 06 Ketsch (Landesliga) 2006/2007, SG Kirchheim (Verbandsliga) 2007/2008, VfR Mannheim (Oberliga) 2008/2009, SG Oftersheim (Landesliga) 2009 bis 2015, DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen (Kreisliga) 2015 bis 2018.

Stationen als spielender Co-Trainer: SG Oftersheim (Kreisliga) 2014/2015, DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen (Kreisliga) 2015 bis 2018.

Stationen als Trainer: SG Oftersheim (B-Jugend) 2016/2017, Edingen-Neckarhausen (A-Jugend) 2017/2018, und 2018 bis 2021 in der A-Klasse. lof