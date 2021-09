Diese Corona-Regeln gelten im Ketscher Rathaus

Ketsch. Die Gemeindeverwaltung informiert, dass zur Minimierung des Infektionsrisikos und zur Einhaltung der bestehenden Hygiene-, Desinfektions- und Abstandsregelungen im Rathaus folgende Auflagen gelten:

Im Falle von typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Atemnot, neu auftretendem Husten, Fieber, Geschmacks- oder Geruchsverlust, darf kein Termin im Rathaus wahrgenommen werden.

Beim Betreten des Rathauses sind im Foyer die Hände zu desinfizieren.

Zu allen anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,5 Meter einzuhalten.

Im gesamten Rathausgebäude besteht Maskenpflicht (FFP2- oder medizinische Mund-Nasen-Bedeckung).

Im Büro eines Sachbearbeiters darf sich immer nur ein Besucher aufhalten, um den Mindestabstand wahren zu können.

Eine persönliche Vorsprache in den publikumsintensiven Ämtern, namentlich dem Einwohnermeldeamt, Standesamt, Gewerbe- und Gaststättenamt, Sozialamt und der Bußgeldstelle ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung mit dem zuständigen Sachbearbeiter – telefonisch oder per E-Mail – möglich.

Zum Schutz aller Rathausbesucher und zur Vermeidung von Warteschlangen in den Gängen wird darum gebeten, sich auch in den anderen Ämtern im Vorfeld – telefonisch oder per E-Mail – mit dem zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen und einen Termin abzustimmen. gvk

