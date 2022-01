„Diese Schule ist etwas ganz Besonderes“

Ketsch. Die Erleichterung, auch seitens der Schulleitung, sei groß gewesen, denn es ist gelungen, neue engagierte Vorstände für den seit 1990 bestehenden Förderverein der Neurott-Gemeinschaftsschule in der Gartenstraße zu finden. Zum Ende des vergangenen Jahres legten Jasmin Kuhn, Christina Stalf und Sonja Keller, deren Kinder längst ihre Schulzeit an der Neurottschule erfolgreich beendet haben, ihr ehrenamtliches Engagement im Förderverein nach sieben Jahren nieder (wir berichteten).

Da jeder Verein einen Vorstand benötige, um weiter zu bestehen, war es notwendig, motivierte Nachfolger zu finden. „Als ich in einem Gespräch in meiner Funktion als stellvertretende Elternbeirätin mit der Schulleitung davon erfuhr, dass ein neuer Vorstand gesucht wird, habe ich mir überlegt, ob dies nicht ein weiteres Amt wäre, was ich in der Neurottschule begleiten möchte. Auch die ehemalige Vorständin Jasmin Kuhn bestärkte mich und nun freue ich mich, gemeinsam mit Stefani Herrmann und Jacqueline Weich-Zahn das neue Vorstandstrio zu bilden“, erklärt Astrid Kaberna-Zelt im Gespräch mit unserer Zeitung.

Begleiterin bei „Nadel und Faden“

Astrid Kaberna-Zelt liegt das Wohl der Kinder an der Neurott-Gemeinschaftsschule am Herzen. Sie ist sehr engagiert und hat sich nun entschlossen, im Vorstand des Fördervereins mitzuarbeiten. © Scholl

Ihr bisheriges Amt als stellvertretenden Elternbeirätin werde die 58-jährige zusätzlich beibehalten, ebenso bleibe sie als Jugendbegleiterin für die Arbeitsgemeinschaften „Bello & Co“, die sich mit Hunden beschäftigt, und „Nadel und Faden“, bei der es um Handarbeiten geht, tätig. „Mir ist es wichtig und ein persönliches Anliegen, einen aktiven Beitrag dafür zu leisten, dass unsere Kinder bestmöglich unterstützt werden, um eine gute Bildung zu erhalten und damit gute Perspektiven für die Zukunft zu bekommen“, erklärt die Eppelheimerin.

Ihre Tochter Aruna besucht die 9. Klasse der Gemeinschaftsschule und Kaberna-Zelt stellt schon jetzt in Aussicht, dass sie sich gut vorstellen könne, auch dann, wenn die Schulzeit ihrer Tochter ende, weiter an der Schule im Einsatz zu bleiben. „Die Neurottschule ist mit ihrem kulturellen Fokus, der überdurchschnittlich engagierten Lehrerschaft und Schulleitung und den Möglichkeiten, die sie den Schülern bietet, wirklich etwas ganz Besonderes in der Region“, erklärt die ebenso im Umweltschutz aktive und als Coach tätige gelernte Bänkerin mit betriebswirtschaftlichem Hintergrund.

Neue Köpfe mit neuen Ideen

„Der bisherige Vorstand hat eine sehr gute Arbeit gemacht und die Übergabe an uns erfolgt sehr unkompliziert. Sicher werden wir bewährte Dinge beibehalten, doch neue Köpfe haben natürlich auch neue Ideen“, erklärt Astrid Kaberna-Zelt. So sei es ein Anliegen, künftig noch stärker den Fokus auf die Kommunikation und die Präsenz bei den Eltern zu legen und gerne auch außerhalb der Schulgemeinschaft in Ketsch Unterstützer des Fördervereins zu finden.

„Wenn öffentliche Mittel fehlen, dann springt der Förderverein der Schule ein. Wir unterstützen unter anderem die kulturellen Veranstaltungen der Schule sowie Anschaffungen von Lern-und Hilfsmittel, die Organisation von Autorenlesungen und Schülerwettbewerben aus verschiedenen Bereichen und die Projektwochen, wenn Mittel für Materialien fehlen. Dabei finanziert sich der Förderverein ausschließlich aus den Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Einnahmen von Veranstaltungen. Alle Erlöse kommen unmittelbar den Schülern zugute“, ergänzt sie weiter.

Mindestbeitrag gut angelegt

Dabei gäbe es durchaus noch Luft nach oben, seien gerade mal etwa 25 Prozent der Schülereltern Mitglied im Förderverein. „Wir setzen auf Kommunikation, damit den Eltern noch bewusster wird, wie gut der Mindestbeitrag von 15 Euro im Jahr für eine Mitgliedschaft investiert ist, denn von den geförderten Projekten und Anschaffungen profitieren alle Schüler gleichermaßen und nachhaltig. Es wäre außerdem großartig, wenn sich Ketscher Firmen oder Privatleute dafür begeistern können, die Neurottschule über Spenden an den Förderverein zu unterstützen. Dies sind direkte und echte Investitionen in die Zukunft unsere Kinder und eine Möglichkeit, ganz regional etwas Gutes zu tun. Mitglied im Förderverein kann man künftig auch sein, wenn man kein Kind an der Neurottschule angemeldet hat“, bekräftigt Astrid Kaberna-Zelt.

Anfang Februar wird sich der neue Vorstand des Fördervereins den Eltern mit einem Anschreiben vorstellen, gleichwohl kann man schon jetzt über die Homepage via foerderverein@neurottschule-ketsch.de in Kontakt mit dem Verein kommen.

