Dieses Haus in Ketsch lässt wirklich gruseln

Ketsch. Ganz tief in die gruselig- schaurige Dekorationskiste haben die Freundinnen Tanja Montag und Sandra Dorn aus Ketsch gegriffen. Sie haben einen Vorgarten in eine Pilgerstätte für Halloweenfans verwandelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Faszinierend gruselig: das Halloweenhaus in Ketsch. © Scholl

„Die Kreaturen auf dem Vordach haben wir selbst gefertigt und insgesamt zwei Tage lang den Garten ‚halloweentauglich‘ gemacht“, lässt Tanja Montag uns wissen. Wie in jedem Jahr ist die Deko immer wieder neu und man entdeckt tolle Details im Kerzenschein. An diesem Montagabend – zu Halloween – trifft sich die Nachbarschaft zur kleinen Feier, aber zum Schauen (nicht zum Anfassen!) ist jeder willkommen, der sich traut. Für kleine Halloweenfans steht sicher der Hexenkessel mit Süßem bereit. Wo das Haus in Ketsch steht? Das bleibt Halloween-Insider-Wissen!

Info: Haben auch Sie schöne Halloween-Deko? Dann schicken Sie uns gerne Fotos an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de, Betreff: Halloween.