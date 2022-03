Dieter Mummert möchte aus dem Gemeinderat ausscheiden. In der Sitzung am kommenden Montag, 21. März, entscheidet das Gremium, ob es dem Antrag des 65-Jährigen entsprechen kann. Das Ratsmitglied der Freien Wählervereinigung (FWV) hat in einem Schreiben mitgeteilt, dass mit einer über zehnjährigen Ratstätigkeit ein wichtiger Grund für das Ausscheiden gegeben ist.

Dieter Mummert gehört dem

...