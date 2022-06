Dieter Mummert verlässt nach 21 Jahren den Ketscher Gemeinderat

Ketsch. Sein Weggang, daran ließ Bürgermeister Jürgen Kappenstein keinen Zweifel, sei ein Verlust. 21 Jahre lang gehörte Dieter Mummert (FWV) dem Gemeinderat an. Prägte nach Außen das Bild der Gemeinde und nach Innen den Stil am Ratstisch, wie nur wenige. Mummert, so Kappenstein, habe sich um die Gemeinde Ketsch „wahrlich verdient gemacht“.

Das Amt des Gemeinderates, so der Bürgermeister in einer kurzen Rede, sei mit großen Herausforderungen und in der Folge auch mit viel Verantwortung verknüpft. Dabei brauche es einiges Geschick, um diesen beiden Polen gerecht zu werden. Mummert sei das aber beinah mühelos gelungen. Unterm Strich gebe es nicht viele Menschen, die es in Sachen Verlässlichkeit und Respekt mit ihm aufnehmen könnten. Immer wieder habe er seine Ausrichtung am Wohl der Vielen unter Beweis gestellt. Auch und vor allem in schwierigen Zeiten.

Mummert, davon war der Bürgermeister überzeugt, habe Pflöcke eingeschlagen, die von nachhaltiger Wirkung seien. Zahlreiche zukunftsweisende Entscheidungen würden seine Handschrift tragen und dass immer zum Wohle der Menschen in Ketsch. Es waren Worte, denen sich auch Rainer Fuchs (CDU), Tarek Badr (SPD), Alexandra Scalia (Grüne), Heino Völker (FWV) und Chris Brocke (FDP) ohne Einschränkung anschlossen. Völker betonte, dass es gerade bei Mummert nicht um die 21 Jahre ginge, sondern um das Wie in diesen 21 Jahren. Und dieses Wie würde Maßstäbe setzen. Er selbst erklärte, dass er hoffe, dass es dem Rat wieder gelänge, in rhetorisch friedlichere Gewässer zu kommen. Klar seien manchmal harte Worte angezeigt, „aber irgendwann muss es dann auch immer wieder kollegial und freundlich werden, so wie es früher einmal war.“

Und es gab noch eine Verabschiedung – oder besser: Vorabschiedung für Bürgermeister Kappenstein, der offiziell am Donnerstag gewürdigt wird. Angesichts der letzten Sitzung des Gemeinderates unter seiner Leitung dankten die Gemeinderäte dem Bürgermeister, der 16 Jahre dieses Amt bekleidete und weitere 13 Jahre als Hauptamtsleiter diente, für dessen großes Engagement.

Kappenstein gerührt

Rainer Fuchs (CDU) ließ keinen Zweifel daran, dass die Enderle-Gemeinde auch wegen des Einsatzes Kappensteins gut aufgestellt sei. Mit ganzem Herzen Bürgermeister, habe er, gemeinsam mit dem Gemeinderat, viel für seine Heimatgemeinde erreicht. Auch Tarek Badr (SPD) erklärte, dass „wir heute besser dastehen, als vor 16 Jahren“.

Respekt zollte auch Alexandra Scalia (Grüne) dem Bürgermeister. Man habe viel diskutiert und ja, auch gestritten. Doch wie heißt es, eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine Demokratie. „Insofern waren wir hundert prozentige Demokraten.“ Heino Völker (FWV) attestierte Kappenstein, dass er einen Unterschied gemacht habe. „Ketsch ist moderner und menschenfreundlicher geworden.“ Und auch Chris Brocke (FDP) schlug in diese Kerbe. Wichtig erschien ihm in der Ära Kappenstein die Verwirklichung eines Jugendgemeinderates. Mit dieser Institution seien Brücken für junge Menschen in die Kommunalpolitik gebaut worden, was für die Zukunft einer Gemeinde von großer Bedeutung sei.

Der Geehrte zeigte sich sichtlich berührt. Für ihn waren die 16 Jahre „überwiegend gute Jahre mit vielen guten Entscheidungen für das Gemeinwesen“. Und, dass er solch eine Bilanz ziehen könne, verdanke er dem Gemeinderat und seinen Mitarbeitern in der Verwaltung. „Ihnen allen bin ich zu Dank verpflichtet.“