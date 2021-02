  Dirk I. aus Ketsch bekommt Geschenke nachgereicht

Ketsch. Von Caroline Scholl

Ketsch. Corona lässt Feierlichkeiten und Geselligkeit nicht zu, dies gilt leider auch für das Kulturgut Fasnacht. Wo wir sonst über Prunksitzungen, Ordensbälle, Umzüge und karnevalistischen Tanzsport berichteten, bleiben in diesem Jahr die Seiten unserer Zeitung - natürlich nicht leer. Denn kalendarisch und in den Herzen ist die Fasnacht da, ob nun ausgiebig gefeiert oder lebendig in schönen Erinnerungen. Wir blicken zurück mit den Menschen, die durch die Fasnacht nicht nur im Mittelpunkt standen, sondern dabei Geschichten erlebten, die nur das närrische Leben schreiben kann.

Was durfte in keiner Kampagne seit der Vereinsgründung 1952 der Narrhalla fehlen? Natürlich, eine wunderschöne Lieblichkeit, eine echte Fasnachtsprinzessin. Mit traumhaften Kleidern, zauberhaften Frisuren und ihrem strahlenden Lächeln ist jede Prinzessin für eine Kampagne ein Blickfang und gerne gesehen bei großen und kleinen Fasnachtern. Zu besonderen Anlässen steht bei der Narrhalla nicht nur eine Prinzessin im Rampenlicht, sondern an ihrer Seite steht ein Prinz, zusammen bilden sie das närrische Prinzenpaar.

In der Enderlegemeinde begann die Tradition tatsächlich mit einem ersten Kinderprinzenpaar anlässlich des 4x11-jährigen Bestehens des Vereins. Tamara I. und Jochen I. wurden 1995 feierlich inthronisiert. „Damals tanzten wir beide in der Jugendgarde und wurden gefragt, ob wir dieses Amt übernehmen wollen. Natürlich mussten unsere Eltern zustimmen, denn ich war damals elf Jahre und Jochen zehn Jahre“, erinnert sich Tamara Mohr zurück.

In Kostümen, die dem Tanzthema Marine angepasst waren, wurde für die beiden die Teilnahme an den Umzügen schnell zum Highlight. Ein paar Jahre später, als die „Milleniumskampagne“ 1999/2000 und die 850 Jahrfeier in der Enderlegemeinde anstanden, wurde dem närrischen Volk das erste „große“ Prinzenpaar der Narrhalla vorgestellt. „Niemand rechnete eigentlich mit einem Prinzen an der Seite der Prinzessin. Damals wurden wir in einer ‚Weltkugel’ auf der Bühne versteckt und die Überraschung war groß, als sich diese öffnete. Nichts von der Idee, dass es ein Prinzenpaar geben würde, wurde vorher bekannt und die Gäste hatten so nur Geschenke für die Prinzessin dabei - meine wurden nachgereicht“, erzählt Dirk Berger lachend, der damals als Dirk I. mit 22 Jahren an der Seite von Jennifer I. stand.

Beide erinnern sich noch sehr gerne an die schöne Zeit, in der viele Freundschaften entstanden seien, die noch heute Bestand hätten. „Alles war sehr harmonisch und wir bekamen viel Unterstützung. Besonders gern erinnere ich mich an die Teilnahme an der alemannischen Fasnacht, da waren wir zu Gast. Und beim Festzug zur 850 Jahrfeier nochmal als Prinzenpaar mitzulaufen, dass war auch toll. Kleine Pannen passierten natürlich auch, so blieb unser Auto tatsächlich in der Hockenheimer Straße in Ketsch mangels Benzins stehen, als wir vom Plankstädter Umzug zum Ketscher Kindermaskenball fuhren. Da musste mein Prinz mit dem Fahrer schieben und ich habe in voller Prinzesinnenmontur gelenkt“, lacht Jennifer Hirsch, die damals 19 Jahre alt war.

Hochzeit im Stil einer Prunksitzung

„Auf der Bühne zu stehen und mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen, dies hat mir damals eine Menge Selbstbewusstsein geschenkt und ich möchte die Zeit nicht missen. Später habe ich sogar in einem meiner Kleider, das etwas geändert wurde, meine eigene Hochzeit im Stil einer Prunksitzung gefeiert“, ergänzt sie.

Zum 60. Jubiläum des traditionsreichen Vereins entschied man sich 2012 erneut, ein Prinzenpaar zu inthronisieren. Sandra III. und Alexander der I. wurden zu strahlenden Repräsentanten der Narrhalla. „Ich war damals 20 Jahre alt und schon zu Schulzeiten hatten Alexander und ich den Plan, irgendwann einmal Prinzenpaar zu sein. Wir beide waren im karnevalistischen Tanzsport aktiv und auch erfolgreich und wurden dritte badische Meister“, schwelgt Sandra Härter-Bürkle in Erinnerungen.

„Mir sind besonders der Ball der Prinzessinnen noch im Gedächtnis und die Eröffnung der Kampagne am 11.11. auf dem Marktplatz. Die Freude der Kinder, die dabei waren, war sehr ergreifend“, weiß Alexander Sturm zu berichten. Auch sei mit der Erinnerung an diese besondere Zeit immer das Andenken an seine leider kurz nach der Kampagne verstorbene Oma Wally Baro verbunden, denn diese habe seine Prinzenoutfits mit ganz viel Herzblut ausgestattet und war mächtig stolz auf den Enkel.

Als 2018 das 6x11. Jubiläum anstand, war es wieder an der Zeit, ein Prinzenpaar zu finden. Diesmal gab es sogar gleich zwei närrische Paare: eine Kinderprinzenpaar und ein Erwachsenenprinzenpaar. „Fasnacht wurde mir mit in die Wiege gelegt und mit 40 Jahren wurde ich schließlich Prinz Gregor I. an der Seite von der wunderbaren Simone I.“, erzählt Gregor Ries begeistert. Ganze 180 Termine absolvierten die beiden in ihrer Regentschaft, und viele Momente waren sehr emotional. „Als wir damals die Kinderkrebsklinik besuchten, war das sehr bewegend“, ergänzt der heutige Vorstand der Narrhalla. Von Galaabenden, den besonderen Momenten, als am Ende des Umzuges in Ketsch die Hewwlguggler aufspielten, oder an die Überraschung seiner Familie für ihn, als an der Prunksitzung schottische Dudelsackbläser aktiv wurden, weiß Ries zu berichten.

Diadem vom Kopf gefegt

„Manchmal war ich so im Geschehen, dass ich sogar vor lauter Aktion beim Ahoi-Rufen meiner Prinzessin das Diadem vom Kopf fegte“, lacht Gregor Ries. Simone Schwab nahm dies gelassen: „Wir haben uns perfekt ergänzt und als damals schon 46-jährige Prinzessin war ich in vielen Situationen entspannt und die Zeit war noch schöner, als ich es mir je vorgestellt hätte. Gerade der Zuspruch von den Ketschern hat mir sehr viel bedeutet.“ Wie alle Ex-Tollitäten, die im Gespräch mit unserer Zeitung waren, vermisst sie die Fasnacht in diesem Jahr sehr. „Ich hätte nicht gedacht, wie sehr mir alles fehlt. Für mich ist die Zeit ab November immer verbunden mit den Gedanken an liebe Familienmitglieder, die in dieser Zeit leider verstorben sind. Die Fasnacht ist daher immer mein Motivator gewesen, positive Kraft zu schöpfen“, bemerkt Simone Schwab nachdenklich.

Josephine Hillengaß, die in derselben Kampagne als Josephine I. als Kinderprinzessin agierte, sei auch sehr traurig, schließlich drehe sich, seit sie denken kann, alles in der närrischen Zeit um die Fasnacht, bestätigt ihre Mutter Nadine Hillengaß, ehemalige Prinzessin und Gardeministerin bei der Narrhalla. Mit Luis Schäfer bildete Josphine als damals Neunjährige das Kinderprinzenpaar. „Auf alle Fälle würde ich auch gerne einmal große Prinzessin werden, denn es hat viel Spaß gemacht“, lässt uns die heute 12-Jährige wissen. Ob Luis auch als Erwachsener noch einmal Prinz sein will, wisse er noch nicht, das lässt er ganz entspannt auf sich zukommen. Was jedoch die Texte der bekannten Fasnachtslieder betreffe, sei das Kinderprinzenpaar außerordentlich textsicher gewesen, was für eine weitere „Karriere“ innerhalb der Fasnacht sicher eine gute Basis ist. Unvergesslich waren die jeweiligen Kampagnen für alle Prinzenpaare allemal.