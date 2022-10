„Dona Nobis“ im Dom

Ketsch. Erstes Ausflugsziel für die Mitglieder des Gesangvereins Sängereinheit war jüngst die Rheinpromenade in Worms. In dieser historischen Parkanlage lud Reiseleiter Jürgen Stang und seine Frau Daniela zu Speisen und Getränken im Grünen ein. Gestärkt stand eine Stadtrundfahrt durch die Wormser Innenstadt an.

Sodann gab es die Möglichkeit, den Dom, auf dem höchsten Punkt der Wormser Innenstadt gelegen, zu besuchen oder einen kleinen Stadtbummel zu machen. Der Chor der Sängereinheit nutzte die Gelegenheit, im Dom das „Dona Nobis“ zu singen. Eine Panoramafahrt bei einem herrlichen Sonnenuntergang führte durch das wunderschöne, in herbstlichen Farben getauchte Zellertal – mit seinen kleinen romantischen Dörfern, Weinhängen sowie herrlichen Aussichtspunkten. Eingekehrt in Bolanden wurde der Tag beim Mitsingen, Schunkeln und Tanzen genossen. Mit einem Pfälzer Lied (Helmut Koranda) und einem Gedicht vom Kürbis (Elvira Werner) ging ein schöner Tag zu Ende. zg