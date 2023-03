Donnerstagskreis der Ketscher Tanzfreunde sucht neue Mittänzer

Ketsch. Tanzen macht Freu(n)de: Beim Donnerstagskreis – das sind tanzbegeisterte Menschen, die sich jeden Donnerstag treffen, um ihrem Hobby, dem Paartanz, nachzugehen, werden in entspannter Atmosphäre werden bekannte Figuren geübt und neue gelernt. Ein angenehmer Ausgleich zu einem anstrengenden Tag. Es wird in kleinen Gruppen getanzt, so dass auf die einzelnen Paare intensiv eingegangen werden kann und man auch nach einem Urlaub den Anschluss nicht verliert.

Der Tanzkreis ist in zwei Gruppen unterteilt. Trainingszeiten in den geraden Monaten: Gruppe 1 (Anfänger mit Vorkenntnissen), Donnerstag, 19.30 bis 20.30 Uhr in der „Werderhalle“, Schulstraße 49/Ecke Werderstraße, Ketsch; Gruppe 2 (Fortgeschrittene), Donnerstag, 20.30 bis 21.30 Uhr, ebenda.

In den ungeraden Monaten ist es umgekehrt.

Die Kurse werden angeleitet vom Trainerpaar Petra und Burkhard Meyer (beide Trainer C, Breitensport). Nach jeweiliger Absprache trainieren beide Gruppen manchmal gemeinsam, um die gruppenübergreifenden Freundschaften zu pflegen und anschließend den Abend gemütlich ausklingen zu lassen. Wer neugierig auf einen leichten Einstieg bei den Tanzfreunden geworden ist, darf gerne zum Hörer oder zur Tastatur greifen und einen Termin zum Probetraining vereinbaren. Die Beratung und Anmeldung erfolgt bei Petra Meyer, telefonisch unter 06202/69 27 70 oder per E-Mail: petra.meyer@tanzfreunde-ketsch.de. Hinweis: Die Anmeldung ist nur paarweise möglich.