Ketsch. Mit zunehmender Dauer des Shutdowns werde es immer schwieriger, einen Verein irgendwie am Leben zu erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Tischtennis-clubs. Weder sportliche noch soziale Kontakte seien möglich. Allenfalls die eine oder andere Videokonferenz bietet einen spärlichen Austausch unter den Mitgliedern.

Das eine oder andere Mitglied trainiere zwar zu Hause. Doch eine Folge der Trainings- und Spielpause sei die Tatsache, dass die Jugendarbeit auf Eis liege. Einzig die Modernisierung der Sportgeräte, insbesondere der Tischtennisplatten, konnte trotz Corona abgeschlossen werden. Mit der damit verbundenen Neuanschaffung wurden gebrauchte, aber durchaus noch bespielbare Platten aussortiert, die der Verein aus Platzgründen nicht mehr stellen könne.

Sportlehrer Hagen Koch (r.) beim Tischtennistraining mit Realschülern auf den gespendeten Platten während der Notbetreuung. © ttc

Die Frage wohin damit war im Rahmen einer Video-Vorstandssitzung schnell beantwortet: Mit der Marion-Dönhoff-Realschule hatte der Verein bereits in 2019 eine Kooperation gestartet. Da lag es nahe, Hagen Koch drei der gebrauchten Platten anzubieten. Schnell organisierte dieser eine Transportmöglichkeit, mit der er an der Werderhalle anrückte und die Platten zur Realschule transportierte.

„In der Zwischenzeit sind die Platten fest in den Schulablauf der Notbetreuung integriert“, erklärt Koch. Sie sind in der Schulturnhalle aufgebaut und würden als Gerät genutzt, um Sport auf Distanz ausüben zu können. Im Hallensport und auch bei den bewegten Pausen erfreuten sich die Platten großer Beliebtheit.

Eigentlich war die Gründung einer Tischtennis-AG in der Realschule geplant. Diese fiel allerdings Corona zum Opfer. „Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben – irgendwann wird es wieder einen normalen Schulbetrieb ohne Kontaktbeschränkungen geben und dann kann auch der TTC an der Stelle weitermachen, an der er aufhören musste, um Schülern für unseren Sport zu begeistern“, heißt es. pip