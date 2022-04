Drei Teams an der Spitze

Ketsch. In der laufenden Verbandsrunde stehen nach fünf Runden gleich drei Ketscher Schach-Mannschaften in ihrer jeweiligen Klasse an der Tabellenspitze. Ketsch I, das gegen Walldorf IV kampflos zu den Punkten kam, baute die Tabellenführung in der Bereichsliga Nord 1 weiter aus.

Die zweite Vertretung strich ebenfalls ohne Spiel am Brett die Punkte ein und hat sich an die Spitze der Kreisklasse A gesetzt. Ketsch III gelang in der Spitzenpaarung der Kreisklasse B gegen Steuben Mannheim-Feudenheim ein 2:2-Unentschieden und verteidigte so die Tabellenführung.

Fugger und Schmale punkten

Marc Fugger holte an Brett eins den vollen Punkt. Philipp Schmale zeigte bei seinem Sieg eine sehr gute Leistung. Ketsch IV hatte in Viernheim bei der 1:3-Niederlage nichts zu bestellen. Hier schaffte Jannik Huck den Ehrenpunkt und setzte seine fantastische Siegesserie mit fünf Punkten aus fünf Spielen fort. In der Einsteigerklasse besiegte der Ketscher Nachwuchs die Vertretung von SK Mannheim mit 5:3. Paul-Luca Marotta und Serkan-Can Sandikci holten jeweils zwei Punkte, Julian Loff steuerte einen Zähler bei.

Am kommenden Freitag, 8. April, finden Nachholpartien statt. Spielbeginn ist um 20 Uhr im Ferdinand-Schmid-Haus. zg