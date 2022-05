Durch den Rheinbogen

Ketsch. In Ketsch ist die Aktion Stadtradeln, an der alle Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises teilnehmen, in vollem Gange. Mehr als 180 Radler nehmen im Moment teil, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen, aber auch um etwas für die eigene Gesundheit und Fitness zu tun.

Durch ihre Teilnahme zeigen sie, dass das Fahrrad häufig eine Alternative zum Auto darstellt und die Radler sparen eine Menge CO2 ein.

Beim Schützenhaus geht’s los

Schon jetzt lädt das „Team Nachhaltigkeit“, zu dem Aktive der Lokalen Agenda oder der Vereine Sonnenernte und Umweltstammtisch gehören, die Radler aller Teams zur Abschlussfahrt am Samstag, 28. Mai, um 15.45 Uhr ein. Die Tour beginnt beim Ketscher Schützenhaus, führt durch den Hockenheimer Rheinbogen und endet beim Maifest an der Ketscher Rheinhalle, wo die Radler auch durch Bürgermeister Jürgen Kappenstein begrüßt werden. zg

