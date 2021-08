E-Autos: In Ketsch wird nur jeden dritten Tag geladen

Ketsch. Sie sollen nach dem Willen der EU und der Bundesregierung die Zukunft des Individualverkehrs sein, weshalb ihre Verbreitung entsprechend vorangetrieben wird: Elektro-autos, die statt Benzin oder Diesel zu tanken mit Strom betrieben werden. Doch ein Schwachpunkt der neuen Technologie ist weiterhin das Nachladen. Neben privaten Möglichkeiten mit sogenannten Wallboxen oder der langsameren Variante per herkömmlicher Steckdose im Eigenheim gibt es dabei auch öffentliche Ladesäulen.

Diese sollen einerseits bei längeren Strecken unterwegs zum „Nachtanken“ genutzt werden – schließlich schaffen auch die derzeit besten und teuersten E-Auto-Modelle nur einen Bruchteil der Reichweite von Verbrennern. Zum anderen stellen sie für viele Mieter oder Bewohner von Mehrfamilienhäusern oft die einzige Möglichkeit dar, ihr E-Auto mit Strom zu versorgen: Für sie wird es wohl auch auf Dauer keine andere Möglichkeit geben, weil schlichtweg nicht sämtliche Gebäude über separate Anschlüsse und Ladeplätze verfügen können.

Emissionsfreie Neuwagen

Aus diesem Grund fordern Befürworter der Verkehrswende einen massiven Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur. Im Ketscher Gemeinderat hatten zuletzt die Grünen mehrfach für einen solchen Schritt in der Enderlegemeinde geworben. „Es wird immer mehr E-Autos geben. Im Klimaschutzprogramm der EU-Kommission ist vorgesehen, dass in der EU ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden. Ich bin der Meinung, dass wir deshalb zeitnah eine entsprechende Infrastruktur schaffen müssen – und da sehe ich die Gemeinde in der Pflicht“, erklärte die Grünen-Gemeinderätin Heike Schütz.

Und der Sprecher der Ketscher Grünen Nikolaus Eberhardt geht sogar noch weiter: Er fordert ein generelles Umdenken der Verwaltung in Sachen Mobilität sowie das Übernehmen einer Vorbildfunktion. „Die Gemeinde muss perspektivisch denken und für die nächsten 30 Jahre vorplanen. Denn bald schon werden neue Vorgaben und Gerichtsurteile ohnehin den Klimaschutz erzwingen: Alle Entscheidungen müssen mit Hinblick auf diese bereits weit fortgeschrittene Katastrophe getroffen werden“, ist Nikolaus Eberhardt überzeugt.

Netzkapazität erhöhen

So müsse in jedem neuen Bebauungsplan die E-Mobilität mitgedacht werden. Notwendig seien nicht nur öffentliche Ladesäulen, sondern auch stärkere Stromleitungen, Trafos und Verteiler – die Netzkapazität müsse schlicht erhöht werden, wenn bald nur noch E-Autos unterwegs seien. „Das kann natürlich nicht alles von heute auf morgen umgesetzt werden, aber wir müssen jetzt die Grundlagen dafür legen. Erst zu warten, bis es in Ketsch endlich einmal einen Klimaschutzbeauftragten gibt, der dann alles regeln soll, ist zu wenig. Notfalls müssen wir das einklagen“, wird der Grünen-Sprecher deutlich.

Auf eine konkrete Anzahl an öffentlichen Ladesäulen will sich Nikolaus Eberhardt nicht festlegen, doch er kann sie sich prinzipiell an vielen Stellen in Ketsch vorstellen. „Der Schillerplatz am Central-Kino wäre zum Beispiel prädestiniert, um grundlegend umgebaut zu werden: Mit Umstieg auf den Bus und Ladesäulen für Autos, aber auch einer Nextbike-Fahrradstation und Carsharing-Plätzen. Ehrlich gesagt hilft uns da nämlich eine Blühwiese nicht weiter, da müssen wir schon größer denken“, nimmt Nikolaus Eberhardt Bezug auf den Vorschlag des Nabu Schwetzingen und Umgebung, die dortige Grünfläche für den Artenschutz aufzuwerten (wir berichteten).

Nur geringes Interesse

Von all diesen grundlegenden Vorschlägen und Plänen ist man im Rathaus nicht sonderlich begeistert. Bereits in der vergangenen Gemeinderatssitzung hatte Bürgermeister Jürgen Kappenstein auf die geringe Nutzung der bisher einzigen öffentlichen Ladesäule in Ketsch verwiesen.

Die Einrichtung auf dem Parkplatz an der Kreuzung Schwetzinger Straße und Schillerstraße, die im Zuge der Neugestaltung der Ortsmitte aufgestellt worden ist, zeige das eher geringe Interesse der Bevölkerung an derartigen infrastrukturellen Möglichkeiten.

Bauamtsleiter Marc Schneider konkretisiert beim Vor-Ort-Termin mit unserer Zeitung diese Aussagen noch einmal. Exakt 108 Mal sei die Säule, die über zwei Anschlüsse verfügt, im gesamten Jahr 2020 genutzt worden. „Da sind aber auch schon die Kurzzeitnutzungen mitgezählt, wenn also jemand nur mal kurz zum Bäcker geht und währenddessen ein paar Minuten nachlädt“, gibt Marc Schneider zu bedenken.

Die Möglichkeit, den Akku eines E-Fahrrads aufzuladen, sei sogar nur dreimal genutzt worden. „Das sind schon äußerst geringe Zahlen – zumal der Strom die Nutzer bislang noch nicht einmal Geld kostet, weil der Betreiber Energie Baden-Württemberg (EnBW) es bislang nicht geschafft hat, einen Zähler einzubauen“, erklärt Marc Schneider kopfschüttelnd.

EU muss Umsetzung mitdenken

Für den Bauamtsleiter ist zwar klar, dass die Verkehrswende kommen wird – doch er sieht die Verantwortung dafür nicht bei den Kommunen. „Wenn EU, Bund und Land etwas beschließen, dann müssen sie doch auch die Umsetzung mitdenken“, sagt Marc Schneider.

Die Gemeinde plane deshalb derzeit keine weiteren Standorte für öffentliche Ladesäulen. Solange die bisherige Anlage derart wenig genutzt werde, sei offensichtlich kein Bedarf vorhanden.