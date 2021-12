Egli-Figuren lassen viel Raum für Fantasie

Ketsch. Eben noch im Kino und jetzt schon im Haus der Begegnung – so oder so ähnlich könnte man den Film „Die Weihnachtsgeschichte nach Lukas in elf Bildern“ ankündigen, der am 4. Adventssonntag, 19. Dezember, von der evangelischen Kirchengemeinde Ketsch gezeigt wird.

Elke Noeske (kleines Bild), Herrin über weit mehr als 100 Egli-Figuren, hat den Film in der Enderlegemeinde gemeinsam mit Produzent Gerhard Stahl gedreht. Darüber sprachen die Frau des evangelischen Pfarrers Christian Neoske bei einer Matinee im Central Kino. Das Ferdinand-Schmid-Haus in Ketsch sei dabei zum Filmstudio geworden. Mit Egli-Figuren als Darsteller entstanden dort schon mehrfach Filme zu vielen biblischen Geschichten. Es sind kleine Kunstwerke für Alt und Jung.

„Meine Mutter hat vor 25 Jahren mit einer Gruppe 15 solcher Figuren hergestellt“, berichtet Elke Noeske, wie es sogleich um sie geschehen war. Seitdem hat sie eine Ausbildung gemacht und ist seit 2005 Egli-Figuren-Kursleiterin.

Zur ganzen und halben Stunde

Im Haus der Begegnung (Kolpingstraße 14) wird der rund 20 Minuten lange Film gezeigt, der den Besuchern die Möglichkeit einräumt, sich in sehr kleinem Rahmen auf die Weihnachtszeit einzustimmen. Im großen Saal des Gemeindehauses können sich Interessierte jeweils zur ganzen und halben Stunde ein Zeitfenster reservieren. Dabei kann beispielsweise eine Familie auch ein geschlossenes Zeitfenster für sich alleine buchen. Einzelpersonen buchen einen Termin, in dem sie mit höchstens neun weiteren Gästen zusammen sind. Begonnen mit den Vorführungen wird um 11 Uhr.

In einer Rezension über den Filmwar zu lesen: Die Geschichte der Geburt Jesus werde liebevoll, kindgemäß und detailreich dargestellt. Da scharrten Tauben im Sand nach Körnern und Kinder spielten auf der Straße über die Maria und Josef nach Bethlehem kämen, um eine Unterkunft für die Nacht zu suchen.

Die Schlichtheit der Figuren lasse viel Raum für Fantasie und gebe der Geschichte Tiefe. Den elf verschiedenen bewegten Bildern – von Marias Verkündigung bis zum Besuch der Hirten im Stall – hauchten behutsame Kamerafahrten, das geschickte Spiel mit Licht und Schatten und einfühlsame Vertonung Leben ein. In einfachen, kindgemäßen Worten werde die Geschichte erzählt, unterlegt mit dezenten Alltagsgeräuschen. So atmosphärisch dicht werde die uralte Geschichte erzählt, dass sie einen in den Bann ziehe, obwohl man sie längst gut kenne. Als „so ruhig“ und „besinnlich“ wurde sie im Central beschrieben.

Anmelden kann man sich per E-Mail an weihnachtsweg@eki-ketsch.de oder unter Telefon 06202/69 01 14. Es gilt die 3G-Regel . Schüler und Kinder bis fünf Jahren sind von der Testpflicht befreit. mab