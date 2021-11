Eigenbetriebeim Fokus

Ketsch. Der Gemeinderat kommt am Montag, 22. November, um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung in der Rheinhalle zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Verabschiedung von Gemeinderat Bernd Kraus.

Nach der Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöffentlicher Sitzung steht die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 des Eigenbetriebs zur Wasserversorgung sowie Gleiches für den Abwasserbetrieb an. Ebenso wird über eine Festsetzung einer jährlichen Tilgung für das gewährte Gemeindedarlehen an den Abwasserbetrieb entschieden. Für den Anbau der Alten Schule sind Aufträge für einen Aufzug und Elektroarbeiten zu vergeben. Im Anschluss an die Berichte des Bürgermeisters und die Anfragen der Gemeinderäte können die Sitzungsbesucher ihre Fragen stellen.

Maskenpflicht auch am Platz

Für Besucher der Sitzung herrscht durchgehend Maskenpflicht – auch am Platz. Auch weiterhin bittet die Gemeindeverwaltung, beim Betreten der Rheinhalle die Hände zu desinfizieren und auf den Abstand zu achten. zg