Ein Festtag für Freunde der Folkmusik

Ketsch. Ob „The Dutchman“, „Green Light“ oder „Windy Harbour“, die drei Vollblutmusiker der europaweit bekannten Folkband „Other Roads“ vermögen eine besondere Stimmung mit ihrer Musik zu erzeugen. Das ist in der Enderlegemeinde nichts Neues, denn die drei sind in Ketsch bestens bekannt: Pete Abbott, Gregor Borland und Dave Walmisley kreieren einen einzigartigen Sound und sind am Sonntag, 2. Oktober, 19 Uhr, Gast im Ferdinand-Schmid-Haus.

Die drei „schaffen eine Mischung aus traditionellen und zeitgenössischen Kompositionen, die von leichten Balladen bis zu stampfenden keltischen Rhythmen reicht. Mit großem Können, Enthusiasmus und Humor werden ihre Konzerte zu unvergesslichen Erlebnissen“, heißt es im Begleittext zu ihrer Tournee. Ihre diesjährige Konzertreise durch Deutschland startet am 20. September. Pete Abbott, Gregor Borland und Dave Walmisley nehmen die Ursprünge aus ihren unterschiedlichen Backgrounds in England, Schottland und Afrika als Grundlage für ihre Musik.

Multi-Instrumentalisten

Sie sind Multi-Instrumentalisten, die die Folk-Musik auf Fiddle, Bouzouki, Gitarre und Mandoline und sogar Harmonika mit ihren hörenswerten Singstimmen verbinden. Karten im Vorverkauf Kosten 16 Euro, an der Abendkasse 18 Euro. Eintrittskarten gibt es in der Gemeindebücherei Ketsch in der Goethestraße 22. zg/mab