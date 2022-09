Ein Film zum Thema ADHS

Ketsch. Die Regionalvereinigung Rhein-Neckar der „Selbständigkeitshilfe bei Teilleistungsschwächen“ (SeHT) lädt in Zusammenarbeit mit dem Central Kino Ketsch und der Neurott-Gemeinschaftsschule in der Enderlegemeinde zu einem Filmabend im Central Kino am Dienstag, 11. Oktober, 19 Uhr, ein. Gezeigt wird der Film „Keine Zeit für Träume“. Der Eintritt ist frei.

Im Anschluss an den Film findet eine Podiumsdiskussion statt, bei der Experten und Betroffene auch auf Fragen der Gäste eingehen. Die Diskussion wird geleitet von dem Diplompsychologen Dr. Roman Nitsch, bis September 2019 Vorstand des Caritas-Verbands Mannheim. Zu den Experten auf dem Podium gehört auch Prof. Dr. Jochen Gehrmann, Facharzt für Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, aus Ludwigshafen.

Im Vorprogramm wird außerdem ein Kurzfilm des Jungregisseurs Julian Lippke aus Kaiserslautern gezeigt, der bei einer Jahrestagung der SeHT-Bundesvereinigung gedreht wurde. zg