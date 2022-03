Ein Ketscher wird zum Fußballheld - Ehrung für Marcel Ries

Ketsch. Neun engagierte Persönlichkeiten zeichnen der Deutsche Fußball-Bund und der Badische Fußballverband mit dem DFB-Ehrenamtspreis aus. Zehn Nachwuchsehrenamtler freuen sich außerdem über die Ehrung als Fußballhelden. Einmal mehr wählten die Kreisehrenamtsbeauftragten aus allen Vorschlägen jeweils einen Preisträger für jeden Wettbewerbe aus. Auf die jungen Fußballhelden wartet diesmal wieder eine Bildungsreise nach Barcelona mit dem Partner „komm mit“.

Bfv-Vizepräsident für Gesellschaftliche Verantwortung, Sven Wolf: „Der jährliche DFB-Ehrenamtspreis und die Aktion junges Ehrenamt bilden zwei der wichtigsten Instrumente der Anerkennungskultur im deutschen Fußball. Damit sagen Verbände und Vereine Danke an verdiente Ehrenamtliche, die sich in den vergangenen Jahren über das normale Maß hinaus für ihren Club engagiert haben.“

Absoluter Führungsspieler

„Fußballheld“ Marcel Ries (Bild) engagiert sich bereits seit seinem 15. Lebensjahr neben seiner Aktivität als Spieler als Trainer und Betreuer von Jugendmannschaften bei der Spvgg 06 Ketsch. In jeder Mannschaft, in der Marcel spielte, ist er Kapitän und ein absoluter Führungsspieler, strahlt in seinem Wirken und Verhalten Autorität und Seriosität aus. „Nicht nur für seine Mitspieler war und ist er Vorbild, sondern auch für die Kinder, die er als Trainer betreut. Unter den Trainerkollegen sowie bei Vorstand und Jugendleitung ist er sehr geschätzt“, berichten seine Kameraden.

Bei Veranstaltungen sei er stets als zuverlässiger Helfer anwesend und packe dort an, wo Unterstützung gebraucht und benötigt werde. Der 20-Jährige ist begeistert: „Da ich von dieser Auszeichnung zuvor noch nie gehört habe, habe ich mich umso mehr über die Auszeichnung gefreut und bedanke mich herzlich. Ich sehe die Auszeichnung als Anerkennung für meine ehrenamtlichen Tätigkeiten in den vergangenen Jahren. Für mich persönlich macht die mit der Auszeichnung verbundene Bildungsreise die Auszeichnung besonders, bei der ich sicherlich neues Wissen mitnehmen kann.“ zg