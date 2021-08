Ein sinnvoller Schritt

Das ging jetzt wirklich schnell: Noch in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause hatte die Verwaltung den besorgten Eltern der Alten Schule keine Lösung für die Lüftungsproblematik der kommenden Monate anbieten können – und nun, nur wenige Wochen später, hat das oberste Gremium der Gemeinde nicht nur in einer Sondersitzung Nägel mit Köpfen gemacht, sondern werden die knapp 100 Geräte sogar bereits geliefert. Das ist insbesondere der intensiven Arbeit des neuen Bauamtsleiters Marc Schneider zu verdanken, wie Bürgermeister Jürgen Kappenstein anerkennend betonte: Dieser wühlte sich umfassend in das durchaus komplexe Thema ein und präsentierte am Ende eine machbare Lösung.

Dank der neuen Technik, die eigens von der AVR Energie entwickelt worden ist, sind die Luftreiniger im Alltag effektiv einsetzbar – ein ganz wichtiger Punkt, denn laute Geräte oder das regelmäßige Austauschen kontaminierter Filter in Schutzanzügen lassen sich gerade in Schulen und Kitas kaum verwenden. Die nun angeschafften Modelle sind hingegen einfach in der Anwendung und können dadurch tatsächlich ihren Teil zur Pandemie-Bekämpfung beisteuern.

Allerdings ersetzen die Geräte das Lüften leider nicht: Das betonen alle Beteiligten immer wieder. Alle 20 Minuten sollte weiterhin die Luft ausgetauscht werden - aber eben nicht durch ein permanent geöffnetes Fenster, das Lärm und bald auch wieder Kälte hineinlässt. Sondern durch kurzes, vernünftiges Stoßlüften. Dadurch kühlen die Räume kaum aus und der Unterricht wird selten unterbrochen. Ganz abgesehen vom Corona-Schutz ist diese Methode auch gegen andere Atemwegsinfekte und Erkältungen wirksam – und gegen den Mief, der zwangsläufig bei großen Gruppen in kleinen Räumen entsteht. Damit bleibt dann auch die Konzentration im Unterricht erhalten.