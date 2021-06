Ein Sommerabend, 50 herrliche Kilometer und dreimal Rast

Ketsch. Vom derzeit führenden Team beim Stadtradeln stammt eine Tour, die als Abendtour mit rund 50 Kilometern zu fahren ist: Die Sommerabend-Tour von Dietrich Freiburger, der sich beim Marathonteam ums Stadtradeln kümmert, bietet zunächst viel Schatten, um dann die tief stehende Sonne auszunutzen.

„Ich bin um 18 Uhr gestartet“, sagt Freiburger im Gespräch mit unserer Zeitung. Und wann war er zurück? „Um 20.30 Uhr.“ Bei insgesamt 50 Kilometern und drei Stopps gelang eine recht zügige Fahrt. „Ja, ich war gut drauf an diesem Tag“, sagt Freiburger ganz dem Marathonteam zugehörig. Bestimmt hat der 65-Jährige aber ein E-Bike. „Ich bin mit meinem Tourenrad gefahren.“ Immerhin, gewissermaßen zur Beruhigung eines normalsterblichen Radlers, meint Freiburger, dass es ein besonderes Rad sei. „Es hat eine Schaltung, die auf 130 000 Kilometer ausgelegt ist.“ Mehr wollen wir nicht wissen, denn wir wissen, dass das Rad seinen Preis hatte und gut ist.

Aber endlich zur Tour, denn die ist von dem Ketscher, der lange in München lebte, hervorragend austariert. Nach seiner Fahrt alleine hat er sich ein paar Tage später mit seiner Liebsten Doris Carstens nochmals auf den Rundkurs begeben und seine Erfahrungen gemacht.

Am Spargelhof Hillenbrand vorbei geht es über die zwei Brücken zum Heuweg, vorbei am Wasserwerk und Wildgehege zur Hardtwaldsiedlung Oftersheim. Es folgt die alte Rennstrecke (Fuhrmannsweg) Richtung Motodrom. Am Grünhaus vor der Hardtbachbrücke führt die Route links ab den Grünhausweg bis zur ForstBW Schutzhütte entlang, ehe es rechts ab immer parallel zur B 291 geht. Bis Speyrer Weg verläuft die Strecke kurz Richtung alte Ostkurve und auf dem Planweg bis zum Reilinger Weg. Nun muss man links ab und lange dem ausgeschilderten Weg bis Reilingen folgen. Vor Reilingen wird die Richtung Wersauer Hof/Neulußheim eingeschlagen. An der L 546 führt die Strecke kurz links und nach 30 Metern rechts in den Wald Richtung Kirrlach. Nun bleibt man auf dem Weg bis zur Lußhardthütte in Kirrlach, bevor es auf der Tour rechts ab zur L 556, links bis Kreisel und rechts durchs Gewerbegebiet und den Wald entlang dem Wallfahrtsweg geht. Irgendwann wird nach links nach Waghäusel zur Eremitage und zur Wallfahrtskirche abgebogen. Dann radelt man Richtung Oberhausen/Rheinhausen über die L 560. Nach der Brücke geht es rechts zum Erlichsee. Diesen fährt man entlang bis zur Kreuzung, an der es rechts nach Neulußheim und zum Blausee geht.

Vor dem Blausee vorbei wird die Richtung Altlußheim eingeschlagen. Am Ortseingang führt der Weg links ab zur Rheinpromenade. Am Rhein entlang bis zum Ende der Promenade rechts ab bis zur B 39, dann zum Luxhof. Über die Etappen Siegelhain und Johanneshof sowie Hohwiesensee wird Ketsch nun als Ziel erreicht.

Bitte ein kühles Radler

Die Strecke bis Waghäusel verläuft meistens im Wald und erst dann geht es über die Felder zurück. Rast biete sich an der Eremitage in Waghäusel, an der Wallfahrtskirche, der Rheinpromenade in Altlußheim und natürlich im Johanneshof-Biergarten an. Dietrich Freiburger, der im Jahr nach eigenen Schätzungen 2000 Kilometer Rad fährt, wusste das kühle Radler zu schätzen. Auch ist der 65-jährige frühere Gauß-Gymnasiast, der der Liebe wegen wieder in der alten Heimat gelandet ist, allem Schönen am Wegesrand zugetan. Die Kamera des Hobbyfotografen gehört zum Gepäck. Während Freiburger auch viel läuft, frönt Doris Carstens bei den Marathonis nicht zuletzt dem Walken. mab

